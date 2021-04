Sito – Leite debuten amb èxit al volant del Renault Clio Rally5

Àlex Español “Sito”-*Claudi Ribeiro “Leite” (Renault Clio Rally 5) van tenir una excel·lent actuació en el Rally Tierras Altas de Lorca 2021, prova amb la qual s’iniciava la Copa d’Espanya de Ral·lis de terra i a més era vàlida per al Super Campionat d’Espanya de Ral·lis. Malgrat tenir rivals de molta experiència en la seva categoria, Sito-Leite es van mostrar amb confiança en les seves possibilitats i van saldar la seva participació amb una excel·lent 5a plaça (40 equips en la classificació final de 2RM), a més de ser el millor entre els Renault Clio Rally5 inscrits en la prova.

El tàndem va estar des de l’inici entre els deu millors de la seva categoria, malgrat que, com va comentar Sito, hi havia pilots de molt de nivell en les 2RM. Van aconseguir la 10a posició (2RM) en el primer parcial del dia. Quan les condicions climatològiques van millorar, el fang en les pistes ja no era tan habitual, Sito-Leite van afrontar amb més confiança, sobretot, les segones passades per les cronometrades. L’ímpetu de continuar lluitant fins al final els va portar a aconseguir la 4a posició en el segon pas per l’especial C, última del ral·li i situar-se en una magnífica 5a plaça, en el dia del seu debut en el nacional de terra d’Espanya.

La pluja protagonista de l’inici de la Copa d’Espanya de Ral·lis de terra

Durant les jornades prèvies a la disputa del ral·li ja es va deixar veure una pluja que podia complicar, i molt, el treball de tots els implicats en la prova de Lorca. Quan va arribar l’hora de la veritat, al principi semblava que l’esmentada pluja respectaria als organitzadors i equips, però les bones perspectives van durar poc. Quan van començar a sortir els participants la situació va empitjorar i les pistes de terra es van convertir en pistes de patinatge. Es va completar amb prou feines l’A1 (23,73 km), però es va haver de suspendre l’A2. La situació no va ser del tot caòtica, ja que la pluja va deixar de caure al migdia i les seccions de la tarda es van poder disputar.

El Rally Tierras Altas de Lorca 2021 amb dificultats inesperades. Per al Jove Pilot de l’Automòbil Club d’Andorra, començar el 2021 amb una especial de quasi 24 km, ja era tot un repte. La climatologia va posar un plus de dificultat al debut. Així ho comentava: “Tenint en compte que hem passat de competir en un ral·li regional a una prova de més entitat, era d’esperar un augment de la dificultat i en conseqüència hem optat, d’inici, per no prendre riscos innecessaris i poder arribar al final d’un ral·li molt exigent i amb una climatologia adversa que va ser la dificultat atípica del dia. Per sort, la climatologia va millorar durant la tarda, i l’estat de les especials donava més confiança en el moment d’afrontar algunes situacions compromeses”.

A més afegia: “Una vegada superada la compromesa especial inicial, hem intentat millorar el ritme, sobretot, en les segones passades per les cronometrades. Tot ha sortit com havíem plantejat, és a dir que molt satisfets d’aquesta primera experiència en la Copa d’Espanya de l’especialitat. Vam venir a Lorca a aprendre i aquest objectiu l’hem complert amb escreix”.

Sito comentava d’aquesta manera els seus moments més complicats del dia: “Ha estat sense cap dubte la primera cronometrada. M’ha costat agafar el ritme, com deia és un campionat nacional i aquí es va molt de pressa. A més aquesta especial estava molt delicada, a partir de la seva meitat (km 10), patinava molt i mantenir el cotxe en la pista no era fàcil. Amb tot molt content amb aquesta experiència inicial”.

El certamen de ral·lis de terra espanyol tindrà continuïtat els pròxims dies 4 i 5 de juny amb la disputa del Rally da Auga – Camiño de Santiago. La prova es disputarà per les pistes de terra de la Comarca de Arzua (A Coruña). Els pilots de l’ACA Esport no hi faltaran.