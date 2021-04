Com gaudir d’una cuina exterior

Amb l’arribada del bon temps, les ganes de gaudir de la companyia d’amics o familiars al voltant d’una taula a l’aire lliure augmenten. Si tens una terrassa gran o un jardí espaiós, pots contemplar l’opció de dissenyar una cuina exterior per a treure-li el màxim partit a aquest espai, un racó únic on passar les nits d’estiu mentre es gaudeix de saborosos plats preparats en ella.

El millor de tot això, és que no s’ha de fer una forta inversió per a aconseguir fer realitat aquest espai. Avui dia és possible trobar mobles de cuina adients per a aquests espais i que aguanten tota mena d’inclemències, de forma econòmica.

Després de triar els materials, és el moment de dissenyar l’espai d’emmagatzematge. Aprofitar al màxim l’espai, per a guardar la vaixella, coberteria i aliments, i evitar viatges innecessaris a l’interior de l’habitatge. Igual que a les cuines d’interior, l’espai sota la placa de cocció és perfecte per a instal·lar calaixos i armaris. A més del mobiliari, és important instal·lar una nevera i una pica.

Un altre detall important és que la zona compti amb una bona il·luminació. Per a això, el més recomanable és utilitzar il·luminació ambiental de manera indirecta. L’ús de garlandes LED pot ser una molt bona opció.

Per Tot Sant Cugat

Font: Decoracionyjardines.com