Sis noves empreses s’integren a la Carta Europea de Turisme Sostenible de l’Alt Pirineu

Un total de sis noves empreses turístiques del Pallars Sobirà s’han integrat a la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) de l’Alt Pirineu. Aquesta acreditació, promoguda per la Federació EUROPARC i de la que formen part gairebé noranta espais protegits europeus, distingeix espais, empreses i equipaments que fan un esforç per a protegir el medi ambient i es comprometen a seguir uns criteris de responsabilitat territorial, social i ambiental.
Les empreses que han rebut el distintiu enguany són: Maria Ancil, de la Perxada de Ticó (Boldís Sobirà); el Càmping del Cardós i la Fundació Cavalls del Pirineu (Ribera de Cardós); MaiTantBikes (Sort); Hotel Lamoga (Llavorsí) i Hotel Lo Pallé (València d’Àneu). Amb aquestes ja són un total de 22 empreses turístiques i sis equipaments del Pallars Sobirà i l’Alt Urgell que disposen d’aquest distintiu.
El Parc Natural de l’Alt Pirineu va aconseguir la Carta Europea de Turisme Sostenible l’octubre del 2023 i, a partir de llavors, es va obrir la porta a incorporar a la Carta a empreses i equipaments. Per a sumar-se a la CETS les empreses han d’acreditar que compleixen uns criteris bàsics de compromís amb l’entorn, assistir a un curs per a millorar el seu coneixement del Parc Natural i proposar un pla d’actuacions a desenvolupar durant els pròxims tres anys per a millorar la seva implicació amb l’espai natural, amb el medi ambient i amb el territori.
Les empreses que passen a formar part de la CETS, a més de comptar amb el reconeixement europeu, gaudeixen d’assessorament tècnic, connexió amb altres empreses i espais protegits, visibilitat en canals oficials i un posicionament estratègic com a referents en turisme sostenible, entre altres.
Fòrum permanent CETS
Aquesta setmana també s’ha celebrat la reunió del Fòrum Permanent de la CETS, on entre altres qüestions, s’ha acceptat per majoria la inclusió del municipi d’Espot dins el territori de la Carta. La inclusió definitiva del municipi necessita, a més l’aprovació d’aquest òrgan de participació, el de la Junta Rectora del Parc. Si s’accepta, la CETS de l’Alt Pirineu inclourà la totalitat del territori del Pallars Sobirà, a més de quatre municipis de l’Alt Urgell i les empreses d’Espot podran ja sol·licitar i entrar en el procés d’adhesió a la Carta.
D’altra banda, ja està oberta la inscripció per a acompanyar a noves empreses i equipaments en el procés d’adhesió, amb la novetat que poden adherir-se empreses de transport. S’espera poder fer el seguiment a deu empreses i equipaments més, que hauran de seguir les passes de les seves predecessores. Quan hi hagi un volum suficient d’empreses adherides, s’iniciarà una nova fase del procés, en el que s’obrirà la possible adhesió d’agències de viatge que organitzin activitats amb les empreses acreditades.