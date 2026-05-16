El proper cap de setmana se celebrarà l’OTSO Travessa d’Encamp 2026

L’OTSO Travessa d’Encamp 2026, la cursa més emblemàtica d’Andorra segons els organitzadors, se celebrarà del divendres al diumenge vinents (22, 23 i 24 de maig). La prova arriba a la seva 43a edició. L’esdeveniment esportiu comptarà amb els seus cinc recorreguts clàssics de 7, 12, 21, 42 i 84 quilòmetres, pensats per a corredors de tots els nivells: des d’aquells que s’inicien a la muntanya fins als que busquen posar a prova els seus límits. També tornen les emocionants curses de quilòmetre vertical i les populars competicions infantils, que ja formen part de l’experiència i permeten gaudir de l’esdeveniment en família.
Una vegada més, l’epicentre de la cursa serà la Plaça dels Arínsols d’Encamp, on tindran lloc totes les sortides. Aquest espai tornarà a omplir-se d’ambient, emoció i comunitat, sent el punt de trobada d’atletes, acompanyants i amants del trail running en un entorn d’alta muntanya únic.
