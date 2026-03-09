Sis arrestats per possessió o consum de drogues

Pel que fa a delictes contra la salut pública, els darrers dies, la Policia ha arrestat sis persones. La nit de dijous a divendres, tres homes van ser detinguts en locals nocturns de Soldeu. Un d’ells, de 34 anys, es trobava en possessió d’un gram de cocaïna i 0,8 grams de tusi; a un altre, de 24 anys, se’l va trobar consumint cocaïna i en possessió de 0,5 grams més i, al darrer, de 26 anys, se’l va arrestar amb 0,7 grams de tusi.
Diumenge, a la frontera del riu Runer, es va detenir tres persones més. Al matí, dos turistes de 25 i 30 anys van ser controlats amb 1,40 grams de tusi, una pastilla d’èxtasi i 2,20 grams de marihuana. A la tarda, un altre turista, de 22 anys, va ser detingut per accedir al país amb 0,6 grams de ketamina i 2,26 grams d’haixix.
Quatre persones detingudes per alcohol al volant
Quant a la conducció sota els efectes de l’alcohol, la Policia ha arrestat quatre persones més des de divendres. Són tres homes i una dona d’entre 31 i 49 anys que han estat controlats en diferents punts de la xarxa viària amb taxes d’alcoholèmia d’1,02 a 1,79.