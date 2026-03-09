Detingut un turista begut que va agredir greument al propietari d’un bar

La Policia va detenir, diumenge a la nit, al Pas de la Casa, un turista de 35 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per haver agredit el propietari d’un bar de la localitat, un home d’edat avançada. Els fets van tenir lloc quan el turista va entrar a l’establiment en estat d’embriaguesa amb la intenció de continuar consumint begudes alcohòliques.
El responsable del local va demanar a l’individu que marxés, però el turista s’hi va negar i va propinar un cop de puny al propietari del bar que el va fer caure a terra i li va provocar una ferida al cap. L’home, de 72 anys, va ser traslladat a l’hospital, on roman ingressat.