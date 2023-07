S’inicien els estudis del Pla Director de la Casa de la Vall

Casa de la Vall (Consell General)

La Casa de la Vall és el monument històric més visitat del país i, també, l’antiga seu del Consell General que avui dia encara acull les sessions tradicionals, així com les d’inici de legislatura i el jurament dels nous consellers i conselleres generals.

Amb la voluntat de posar en valor aquest edifici històric i els entorns de Casa de la Vall, des de la Sindicatura del Consell General s’ha acordat iniciar el Pla Director de Casa de la Vall que inclou la conservació i restauració de l’edifici i dels béns mobles que conté.

Pel que fa als entorns es treballarà en la reforma i enjardinament de la zona, conjuntament amb l’arquitecte guanyador del concurs d’idees per a l’embelliment dels Jardins de Casa de la Vall.

Per tal de dur a terme tota la coordinació, estudis necessaris i avaluar iniciatives que s’han de realitzar, tant a l’edifici de Casa de la Vall com en els seus entorns, i també pel que fa a les col·leccions de les quals disposa el Consell General, s’ha acordat la contractació de dos especialistes, Xavier LLovera i Eudald Guillamet, que seran els responsables de coordinar i executar del Pla Director de Casa de la Vall.





Dos especialistes reconeguts internacionalment lideraran el Pla Director

Xavier Llovera és historiador i arqueòleg, especialitzat en la gestió global del Patrimoni, i amb una gran experiència en projectes museològics, entre els quals destaca al país l’adequació de la Farga Rossell i la participació en el disseny del Museu del Tabac. Té una dilatada experiència museística, havent estat el director del Museu d’Arqueologia de Catalunya entre el 2008 i el 2014; i director de la Divisió d’actuacions en Museus i Monuments de la Generalitat de Catalunya entre el 2014 i el 2017. A Andorra, ha estat el cap de l’Àrea de Recerca Històrica del Ministeri de Cultura entre el 1996 i el 2008; i també, director del Departament de Patrimoni Cultural entre el 2019 i el 2021.

Eudald Guillamet és restaurador i conservador de béns culturals. Ha estat consultor de diversos organismes internacionals com l’ONU, la Unesco, el Getty Conservation Institute i el Museu Nacional d’Art de Catalunya per a dur a terme projectes de conservació i restauració en diversos països. A més, ha participat en intervencions de conservació i restauració de pintura rupestre prehistòrica i pintures murals a Andorra, Espanya, França, Bolívia i Egipte. De la seva dilatada carrera professional destaca que ha estat membre de la comissió d’experts per a la restauració de la Capella Sixtina (Roma, Itàlia) i del Sant Sopar de Leonardo da Vinci (Milà, Itàlia). També ha estat el director tècnic de Miquel Barceló a la Cúpula de la Sala de Drets Humans de l’ONU a Ginebra (Suïssa).

Ambdós professionals inicien les seves tasques d’assessorament, redacció i execució del Pla Director de Casa de la Vall a partir d’aquest mes de juliol amb un sou establert en 2.000 euros mensuals bruts.