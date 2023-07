França dona 150.000 euros per al centre de dia dels Paraires

Les instal·lacions dels Paraires sent objecte dels treballs de condicionament (gabinet del copríncep francès)

Els lligams de Creu Roja Andorrana amb l’estat veí del nord es reforcen una vegada més. Avui dimarts, el president, Josep Pol i Pedrós, acompanyat del vicepresident, David Fraissinet i del cap de gabinet del copríncep francès, Pascal Escande, han anunciat un donatiu solidari de 150.000 euros a favor del futur centre de dia per a gent gran, Els Paraires d’Escaldes-Engordany.

L’ajuda econòmica s’atorga des del pressupost de la representació del copríncep al país i servirà per a cobrir les despeses inicials de 300.000 euros previstes per a aquest projecte. La decisió de fer l’acte solidari a Creu Roja Andorrana, va ser arran de l’esdeveniment institucional organitzat per la mateixa entitat en el marc del seu dia internacional, i de la presentació del projecte dels Paraires.

Escande, ha recordat que el copríncep és conscient des de fa temps del paper important que juga la Creu Roja en la societat andorrana, tant sigui en els àmbits formatius (la formació de primers auxilis es basa i té reconeixement de la Croix Rouge Française), com en la important tasca que l’entitat va dur a terme durant la Covid o arran del conflicte a Ucraïna, i “per descomptat en el dia a dia”.

“Quan vam descobrir aquest projecte per a la gent gran, a Escaldes, i veient que era un projecte a llarg termini, del que es beneficiaran directament els ciutadans, vam creure convenient participar-hi.” El copríncep, ja va ajudar econòmicament durant la Covid amb una aportació al fons de solidaritat de Govern, i tal com recorda el cap de gabinet, està especialment compromès amb el benestar de la gent gran i dona suport a totes les iniciatives a favor d’una més gran solidaritat intergeneracional.

Des de Creu Roja Andorrana, tant el president com el vicepresident, es mostren molt agraïts de rebre aquesta ajuda financera que cobreix la meitat del cost del projecte. Això, permetrà destinar, en el futur, la part pressupostada a altres accions per al col·lectiu de la gent gran. A més, recorden que comptar amb el suport del copríncep en un projecte d’aquest àmbit social, els hi dona la convicció que han de seguir apostant per a dotar el país de més recursos d’aquestes característiques; que són avui necessàries i ho seguiran sent cada dia més vist l’envelliment de la població.

El projecte del centre de dia dels Paraires segueix el procés previst, les obres avancen a bon ritme i s’espera poder inaugurar abans de finalitzar l’any.