Tor ha estat a la seu de l’ONU per a tractar l’Agenda 2030

La ministra Imma Tor intervenint a les Nacions Unides (SFGA)

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha participat al Fòrum Polític d’Alt Nivell del Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides que s’està celebrant aquesta setmana a Nova York al voltant de la plena aplicació de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

La ministra ha recordat que la pandèmia de la COVID-19 ha mostrat les fragilitats i les desigualtats, amb repercussions greus per a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Per aquest motiu ha fet una crida per a “treballar amb tots els actors implicats, públics i privats, per a accelerar la implementació dels ODS i l’Agenda 2030”.

La trobada internacional és la plataforma on els països presenten els Informes Nacionals Voluntaris per a fer seguiment de l’aplicació de l’Agenda 2030. Andorra va presentar voluntàriament informes el 2018 i el 2022. En el darrer es va exposar el compromís amb la protecció del medi natural, amb l’educació i amb la diversificació econòmica i la connectivitat del país. La ministra ha emfatitzat les diverses mesures “sense precedents” que s’han pres i que han permès “una ràpida recuperació econòmica” sense deixar de tenir en compte la importància d’establir les “bases per a un creixement més sostenible i resilient”.

La igualtat de gènere, l’educació, la consideració dels joves a la presa de decisions, i la lluita contra l’escalfament global, són polítiques prioritàries pel Govern que s’inscriuen en el treball per a l’assoliment dels ODS, afirma Tor. “En el multilateralisme hi ha les respostes a aquests desafiaments globals, treballem junts, des del poder local, per a construir-les”.

Paral·lelament, la ministra Tor també ha pres la paraula en la commemoració del 25è aniversari de l’adopció de l’Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional. En una reunió ministerial, la titular d’Exteriors ha destacat que “després de 25 anys, l’Estatut de Roma és un marc jurídic sòlid, però més que mai, la lluita contra la impunitat necessita el ferm suport de la comunitat internacional”, fent especial referència a l’actual guerra a Ucraïna.

Finalment, Tor ha recordat que Andorra va proposar, en el seu moment, l’articulat final que va quedar plasmat en el primer paràgraf del preàmbul de l’Estatut de Roma.





Reunions bilaterals

Durant la primera jornada de treball a les Nacions Unides, la ministra s’ha reunit amb la ministra d’Afers Exteriors, Educació i Esports del Principat de Liechtenstein, Dominique Hasler, i ha pogut saludar la seva homòloga francesa, Catherine Colonna i el seu homòleg luxemburguès, Jean Asselborn. Així mateix, durant la jornada d’aquest dimarts Tor s’ha reunit amb el president de l’Assemblea General, Csaba Körösi i el viceministre d’Afers Exteriors de Kirguizistan, Asein Isaev.