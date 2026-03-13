Cande Moreno, operada del lligament creuat anterior

Aquest dijous, l’esquiadora del Principat, Cande Moreno, ha passat per la sala d’operacions per tal de ser intervinguda del trencament del lligament creuat de la seva cama esquerra. Aquesta és una lesió important que es va produir durant la cursa de descens dels passats Jocs Olímpics d’Hivern de Milano-Cortina.
Cande Moreno, que ja va ser intervinguda fa unes setmanes del lligament intern del dit polze de la mà dreta, lesió que també es va fer en aquell mateix descens dels Jocs, ara començarà el seu procés de recuperació que seran, com habitualment, sis mesos fins que torni a posar-se uns esquís.
Cande Moreno ha estat operada a Andorra pel doctor Vincent Marot.