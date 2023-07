Simulació de la Policia davant d’una manifestació “hostil”

Vídeo: Policia d’Andorra

El director de la Policia, Bruno Lasne, ha anunciat que aquest 2023 es convocaran més d’una desena de places d’agent amb dos objectius principals: incorporar més efectius per a donar resposta a les necessitats del país i “aconseguir que es presentin més dones amb el ferm propòsit d’acabar assolint la paritat en el futur”. Es preveu que l’edicte es pugui publicar “abans que acabi l’estiu”.

La convocatòria d’aquestes places permetrà que el Cos es vagi reforçant en les diverses àrees i, al mateix temps, “pugui anar cobrint vacants i jubilacions”. Cal tenir en compte, ha afegit Lasne, que només “quatre d’aquestes places seran de nova creació”.

Pel que fa als nou alumnes de la promoció 57, que estan en aquests moments en període de formació, es podran incorporar a la Unitat de Seguretat Ciutadana a partir del pròxim mes de setembre. En aquesta promoció, sis alumnes són homes i tres, dones. “En necessitem moltes més”, ha declarat una de les alumnes, que ha volgut encoratjar més dones perquè es presentin a les pròximes convocatòries. “Que no tinguin por perquè aquesta és una feina molt gratificant i amb moltes possibilitats de créixer professionalment en les diverses àrees”. “És una professió de vida”, expressava un dels seus companys per a qui entrar a la Policia “era un somni des que era petit”.

Tots dos fan un balanç molt positiu del procés formatiu. Aquest estiu n’estan afrontant l’últim tram i aquest dijous a la nit han efectuat el darrer gran exercici abans dels exàmens finals i les pràctiques que hauran de fer a totes les unitats del Cos. Un cop superades, podran ser plenament operatius.

L’exercici ha consistit en la simulació d’una manifestació hostil amb barricades de foc que els futurs policies han hagut de gestionar, “primer intentant negociar amb els instigadors i, després, actuant per a dissoldre la concentració quan la negociació no funciona”, ha explicat l’agent de Policia i responsable d’aquesta formació, Bruno Modesto. Tot plegat, “garantint la seguretat dels alumnes i els participants” durant la pràctica.

La vintena de persones voluntàries que han actuat com a manifestants, entre les quals personal del Departament de Policia i del Centre Penitenciari, han llençat tota mena d’objectes als alumnes agents i han simulat actituds violentes perquè els futurs policies es trobessin amb situacions de màxima tensió complicades de conduir. Tot i que afortunadament a Andorra no s’han viscut episodis d’una magnitud similar, la Policia ha d’estar formada i preparada per a qualsevol situació.

L’exercici ha comptat amb la col·laboració dels Bombers, que s’han encarregat de les barricades de foc; de la Creu Roja, que, per qüestions preventives, també ha estat present en tot moment, i de FEDA, que ha cedit el terreny per a poder fer la simulació.