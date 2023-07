Nàdia Tudó i Tomàs Lomero, als Campionats del Món de Fukuoka

Els nedadors, Nàdia Tudó -al centre- i Tomàs Lomero al seu costat (FAN)

Els absoluts Nàdia Tudó i Tomàs Lomero; el director tècnic de la FAN, Alfonso Maltrana i el president de la Federació Andorrana de Natació (FAN), Joan Clotet, en companyia de Maria Súarez, directora de Banca País d’Andbank i patrocinador principal, que ha desitjat sort a la delegació; han presentat a la sala Manel Cerqueda del Centre de Negocis Andbank, els Campionats del Món, en piscina de 50 metres que se celebraran del 14 al 30 de juliol 2023 a Fukuoka, Japó.

‘Físicament, arribo bé al final de la temporada’ ha dit Nàdia Tudó, i ‘espero millorar les meves marques personals’. De l’any 1997, la nedadora ha destacat que els resultats en els 19ns Jocs dels Petits Estats de Malta, un Or, un bronze i un rècord d’Andorra, són els que li han permès representar Andorra en aquest mundial: ‘Ara hem de fer un pas més’, Tudó, prepara i aspira a tancar el cicle olímpic amb una participació destacada en els Jocs de París 2024. A Fukuoka, disputarà els 100 i 200 metres, braça, distàncies en què és la posseïdora del rècord d’Andorra.

Tomàs Lomero, que als Jocs dels Petits Estats, va guanyar un bronze i ha participat d’un altre de l’equip de relleus 4×100 m lliures, s’ha mostrat insatisfet amb el seu rendiment de Malta: ‘les sensacions no van ser del tot bones’, però tot seguit ha aclarit que després dels recents campionats de Catalunya torna a nedar a prop del seu rendiment habitual: ‘Tinc moltes ganes de tornar a competir’. Tomàs nedarà les proves dels 100 metres lliures i 100 metres papallona. Igualment, és el posseïdor del rècord d’Andorra d’aquesta distància en cada estil. Cap al final de la seva intervenció, Tomàs ha informat que estudia un canvi de club per a la temporada vinent. Actualment milita en l’espanyol CN Lleida.

Joan Clotet ha iniciat la roda de premsa parlant dels reptes de futur i d’impulsar el creixement de la natació: ‘L’any 2024 tindrem els Jocs Olímpics de París i una doble cita mundialista; aspirem poder competir a Doha 2024 en natació i en natació en aigües obertes i comptar, a més a més, amb un equip de natació artística als Mundials de Singapur el 2025.

Després de la intervenció de Clotet i prèviament a la participació de cada nedador, Alfonso Maltrana, director tècnic de la federació, ha parlat sobre el repte que suposa per als esportistes l’enduriment dels criteris de participació per part del Comitè Olímpic Internacional (COI).

‘Ara les distàncies de 50 metres no són proves olímpiques i també, hi ha més exigència amb les mínimes B’; canvis que estaven previstos i que ha obligat la direcció tècnica a repensar i adaptar les planificacions i els entrenaments per a centrar l’esforç en les proves que formen part del programa olímpic, mantenir l’impuls, les millores de rendiment i continuar escurçant la distància amb les marques més competitives.