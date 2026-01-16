Silvio Moreira obre el 2026 amb la primera jornada de la Lliga RFEK, a Valdepeñas

El karate andorrà retorna aquest cap de setmana amb la disputa de la primera jornada de la Lliga RFEK cadet-sènior, que se celebrarà a Valdepeñas. La cita suposa el tret de sortida del calendari estatal i el primer gran repte competitiu del any per als karatekes. En aquesta primera jornada, el karateka del Principat, Silvio Moreira, que competirà en la modalitat de kata sènior. La prova començarà aquest dissabte, a partir de les 9.45 hores, amb la presència dels principals especialistes del panorama estatal.
Tot i que la temporada esportiva va començar el passat mes de setembre, aquesta competició suposa el primer gran test oficial de l’any. Moreira arriba a Valdepeñas amb confiança i amb l’objectiu de sumar bones sensacions en aquest inici de curs.
“Demà marxo cap a Valdepeñas, a la primera jornada de la Lliga Espanyola d’aquest any. Ho afronto amb moltes ganes i molta il·lusió. Tot i ser el primer campionat de l’any, la temporada ja va començar al setembre i la preparació no ha canviat gaire”, explica el karateka andorrà.
Silvio també destaca la continuïtat del treball realitzat durant els darrers mesos i la motivació amb què afronta aquesta estrena competitiva. “He continuat entrenant amb moltes ganes i espero poder passar el màxim nombre de rondes possibles i portar la bandera d’Andorra el més amunt possible. Afronto aquesta competició amb il·lusió i amb l’objectiu de donar-ho tot, com sempre”, assegura. La jornada de Valdepeñas obre així un nou curs per al karate andorrà, amb la mirada posada en un any exigent dins del calendari de la Real Federación Española de Karate.