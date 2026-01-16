El projecte Plançó arriba, a la Seu, per a impulsar la participació juvenil en la cultura

La Seu d’Urgell s’incorpora a Plançó-Circuit Escena Jove Ponent Pirineu, un projecte cultural que té com a objectiu apropar les arts escèniques als joves i fomentar la seva participació activa en la vida cultural del territori. Aquest projecte va néixer l’any 2021, dins la Xarxa de Cooperació Territorial de Lleida de l’SPEEM (Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya) i ara reprèn el seu camí a partir de 2026 amb una proposta renovada i sostenible, orientada a consolidar el projecte i projectar-lo cap al futur.
Plançó s’adreça a municipis que volen fomentar la participació de persones joves interessades en la cultura en la realització d’activitats en el seu temps lliure, fora de l’horari escolar. El propòsit és clar: viure la cultura de manera vivencial, crítica i participativa. “No es tracta només de portar els joves al teatre, sinó de donar-los veu perquè formin part del procés cultural i se sentin agents actius del projecte”, explica Ramon Giné, membre de Xinampa Cultural, l’empresa dinamitzadora del projecte.
Actualment, Pplançó ja compta amb la participació confirmada de diversos municipis del territori de Ponent i el Pirineu, entre els quals hi ha Agramunt, Guissona, Tremp, la Seu d’Urgell, Tàrrega, Sort, Juneda, el Pont de Suert i les Borges Blanques. Des de l’equip de Xinampa Cultural, s’està treballant per a ampliar aquesta xarxa amb la incorporació de nous municipis interessats, amb un màxim de 15 municipis participants en aquesta nova etapa del projecte.
En aquest context, la incorporació de la Seu d’Urgell fomentarà la idea d’apropar els joves als equipaments culturals, companyies i institucions, especialment en territoris allunyats dels grans circuits culturals. En concret, es desplegarà mitjançant activitats que inclouen sortides a espectacles, col·loquis postfunció, tallers amb artistes i participació en esdeveniments culturals del territori. L’objectiu és que els joves no només assisteixin a activitats culturals, sinó que també puguin opinar, reflexionar i formar part del procés.
La programació
Els espectacles ja programats per aquest primer semestre de l’any són:
• 6 Febrer a Tremp. Hipstory de Brodas Bros.
• 13 de març a Agramunt, espectacle Ragazzo.
• 10 abril a Tàrrega, espectacle Nua (radiografia d’un trastorn).
• Al maig a la Seu d’Urgell (manca confirmar data i obra).
Un projecte amb trajectòria
Després d’una prova pilot molt ben valorada el 2021, amb la participació de dotze municipis de Ponent i el Pirineu, el projecte inicia ara una fase renovada que aposta per un model de gestió i finançament més sostenible, basat en la cooperació entre ajuntaments i el suport de recursos públics existents.
Giné, afirma que “el valor afegit d’aquesta proposta renovada és el treball en xarxa entre municipis com la Seu d’Urgell que comparteixen recursos i objectius per a garantir que els joves tinguin accés a experiències culturals de qualitat”. D’aquesta manera, el model permet garantir una estructura estable de coordinació, comunicació i activitats compartides.
Amb aquesta adhesió, “la Seu d’Urgell reforça el seu compromís amb la cultura i la joventut, sumant-se a una xarxa de municipis que treballen conjuntament per a garantir l’accés dels joves a les arts escèniques i promoure una cultura més propera, participativa i arrelada al territori”.