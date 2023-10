Signat el Conveni de no doble imposició amb els Països Baixos

La ministra de Finances dels Països Baixos, Sigrid Kaag, i el ministre andorrà Ramon Lladós (SFGA)

El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha signat avui dijous el Conveni de no doble imposició (CDI) amb la seva homòloga dels Països Baixos, Sigrid Kaag. Aquest conveni facilitarà la inversió i l’intercanvi econòmic entre els dos països sense que hi hagi un doble gravamen fiscal. El següent pas serà que el Consell General, en sessió parlamentària, aprovi aquest Conveni.

Actualment, Andorra té un total de quinze CDI signats per a l’eliminació de la doble imposició i la prevenció de l’evasió i elusió fiscal amb Emirats Àrabs Units, Espanya, França, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Portugal, Xipre, San Marino, Hongria, República Txeca, Croàcia, Mònaco, Islàndia i Països Baixos. A més, hi ha dos convenis rubricats, pendents de signatura, amb Corea del Sud i Bèlgica.

La signatura d’aquest CDI s’ha efectuat durant l’Assemblea anual del Fons Monetari Internacional (FMI) que se celebra aquesta setmana a Marràqueix (el Marroc), on hi ha assistit una delegació andorrana, encapçalada pel titular de Finances i per la secretària d’Estat Afers Financers Internacionals, Noelia Souque.

La participació d’Andorra en aquesta trobada reafirma el compromís del Principat a contribuir a l’estabilitat del sistema financer internacional. Durant la reunió anual de l’FMI, Lladós s’ha pogut trobar amb alguns dels seus homòlegs europeus per a reforçar la cooperació amb aquests països, així com per a transmetre el procés d’aproximació a la UE que està efectuant Andorra a través de la negociació de l’Acord d’associació.