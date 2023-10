El PS porta al Consell General les disfuncions del transport públic

Pere Baró, conseller general socialdemòcrata (PS)

El conseller general socialdemòcrata, Pere Baró, ha entrat a Sindicatura una pregunta oral dirigida al Govern sobre les disfuncions detectades en el transport públic. La qüestió es formularà verbalment en la sessió de Consell General prevista per al dimecres vinent, dia 18 d’octubre.

Baró ha recordat els problemes de funcionament del transport públic que es va produir la temporada d’hivern passada, així com també les que s’han tingut durant l’inici de curs amb els transport escolar i, per aquest motiu, ha demanat quines són les mesures preventives que l’executiu posarà en marxa per a evitar situacions similars en un futur proper. “No volem que torni a passar allò de l’any passat, una vegada van arribar tots els temporers, amb autobusos aturats, amb retràs i amb gent esperant sota el fred, com va passar al Pas de la Casa”.