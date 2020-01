Curiosament, les dues paraules són quasi iguals. La primera provinent del món de l’ecologia i la segona del culinari. I ambdues amb més coses en comú de les que sembla.

Perquè quan un pagès composta els seus residus, el que fa és deixar-los fermentar espontàniament per convertir-los en adob. Un resultat amb el qual “nodrirà” les plantes dels seus camps. Per la seva banda, quan un cuiner compota algun producte, el que fa és deixar-lo coure, generalment a poc foc i durant una bona estona, per convertir-lo en un plat o una conserva. Un resultat amb el qual nodrirà els seus comensals o la seva família.

Hi ha, ho deia, més coincidències. El compost del pagès no és un producte que s’utilitzi de forma immediata. Sol dormir al femer o al compostador fins que arriba el moment oportú. El compotat (o compota) del cuiner, generalment tampoc. Penseu en aquell estofat que es deixa reposar -una estona o tota una nit- abans de dur-lo a taula. O en aquella melmelada que descansa al rebost, degudament envasada i esterilitzada, per poder ser consumida de mica en mica quan ens abelleixi.

Més encara. El compost agrícola es fa amb la part dels vegetals conreats que no es fa servir. Les compotes culinàries solen emprar els excedents de fruita –cas de la melmelada, fins i tot la casolana- o d’altres productes que no poden ser consumits frescos d’una menjada. De fet, si som generosos, els sofregits o salses que conservem envasats al rebost o la nevera, podríem conceptuar-los com compotes. I fins i tot les botifarres de porc cuites podrien incloure’s en aquest grup. Al costat de les tupines i els confitats o confits. Al cap i a la fi compotar, etimològicament, significa posar en el mateix recipient.

Hi ha, però, una diferència. Un contrast entre els dos conceptes. El compost es genera de forma espontània, és a dir, lliure. La compota, deriva d’una acció humana menada a través d’operacions concretes i pautades. D’una acció intel·ligent.

Però no ens infatuem. Les abelles, per exemple, també fan compota. I sense foc. O la mel no és una forma d’aconseguir que pòl·lens i nèctars es transformin en un producte conservable anomenat mel?