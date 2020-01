L’arribada d’un front poc actiu ens aportarà un petit canvi del tarannà meteorològic dels darrers dies. Durant la nit de dijous a divendres, esperem l’arribada de precipitacions febles que tanmateix aniran parant durant el matí, tot plegat per deixar pas a l’obertura de clarianes arreu del país. Cap al vespre, el cel tornarà a cobrir-se.

La cota de neu se situarà cap a 1.800 metres al començament de l’episodi i cap a 1.200 metres a la matinada.

Cauran entre 3 i 5 cm de neu per sobre de 1.500 metres i fins a 10 cm per sobre de 2.000 metres.

Vent de nord-oest, girant cap a nord-est durant la jornada, fluix als fons de valls i moderat als cims.

Temperatures mínimes d’1ºC a Andorra la Vella, -1ºC a 1.500 metres i -5ºC al Pas de la Casa. Les màximes se situaran en 9ºC a Andorra la Vella, 4ºC a 1.500 metres i 0ºC al Pas de la Casa.

La isoterma zero graus se situarà a 1.200 metres.