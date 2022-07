Set projectes de l’Alt Urgell i nou de la Cerdanya, aprovats en la convocatòria dels Ajuts Leader 2021

El Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya ha aprovat un total de 16 expedients de la convocatòria dels Ajuts Leader 2021, dels quals n’hi ha 7 a l’Alt Urgell i 9 a la Cerdanya. La resolució de la convocatòria es va fer a finals del mes de juny. L’import d’inversió dels projectes d’ambdues comarques s’enfila a 3.423.380,80 euros i el total de la subvenció ascendeix a 639.066,17 euros.

Dels projectes aprovats, un total de 12 són privats i n’hi ha 4 de públics. Del primer grup, quatre pertanyen a empreses que es dediquen a l’agroalimentació, un dels eixos prioritaris de l’estratègia del grup de l’Alt Urgell i la Cerdanya. Per altra banda, gairebé totes les entitats que han sol·licitat les subvencions ja eren empreses creades que volen millorar o ampliar el seu negoci, i únicament 3 són de nova creació.

Per a la convocatòria del 2021 es van rebre 23 sol·licituds per als ajuts Leader, de les quals set no han tirat endavant per diversos motius, com no complir algun requisit o el desistiment per part dels sol·licitants, entre d’altres. Pel que fa els beneficiaris dels 16 expedients aprovats tenen fins a final de mes de juny del 2023 per a portar a terme la inversió presentada i, un cop finalitzada, es certificarà i es rebrà l’ajut.

Nova convocatòria

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural té previst convocar una nova convocatòria d’ajuts aquest mes de juliol i hi haurà temps fins al 30 de setembre per a presentar-s’hi. El Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya convocarà diverses xerrades informatives adreçades a totes aquelles persones interessades. Per a més informació, es pot consultar la pàgina web de l’ens (www.cauc.cat) o escriure un correu electrònic a cauc@cauc.cat. També es pot trucar al telèfon 973 35 57 98 en el cas de l’Alt Urgell o al 972 88 48 84 en el cas de la Cerdanya.

Per a la resolució de dubtes dels ajuts Leader, de moment hi ha prevista una xerrada informativa dimecres 27 de juliol, a les 19 hores, en format telemàtic. La inscripció s’ha de fer a través d’un formulari a Internet.