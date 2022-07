Camina Pirineus instal·la aguaits ornitològics al voltant del pantà de Rialb

Camina Pirineus, el projecte ecoturístic de l’Alt Urgell, ha acabat una actuació de gran interès a l’entorn de l’embassament de Rialb, amb la millora del camí itinerari 4 de Bassella, d’accés a la zona dels nous aguaits d’aus i el condicionament de zona d’aparcament de fins a quatre vehicles, amb l’objectiu de posar en valor una zona d’alt interès ornitològic, ja que l’aguait és la millor manera de veure animals feréstecs de forma no invasiva i respectant el medi ambient.

L’Embassament de Rialb es troba als peus de Tiurana, limitat per les muntanyes de Peramola, Oliana, Bassella, Baronia del Rialb, Ponts i la mateixa Tiurana. Alimentat pel riu Segre, el Rialb que li dona el nom i la Ribera Salada, envoltat per frondosos boscos enfilats a muntanyes i turons on es poden veure diverses ermites i masies, forma un magnífic paratge natural. Per aquest motiu, l’embassament de Rialb esdevé un lloc fantàstic per la seva bellesa, a més, el seu entorn permet gaudir d’una gran varietat d’aus.

Per tant, en aquesta actuació, amb el suport la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, s’hi han realitzat treballs de senyalització, tot conformant un producte ecoturístic experiencial i guiat d’alt interès ornitològic.

El projecte Camina Pirineus és un clar impuls al territori mitjançant la creació de la xarxa del paisatge de l’Alt Urgell, per la posada en valor de diferents recursos ecoturístics: miradors, aguaits, itineraris al voltant de paisatge, fauna, vegetació, geologia, clima i paleontologia.

Per aquest motiu la protecció i rehabilitació de les àrees i espais naturals protegits i la preservació del patrimoni cultural catalogat augmenta la competitivitat de l’oferta turística de l’Alt Urgell i reactiva l’economia.

Aquesta actuació forma part de l’Acció A3 de Miradors i recursos ecoturístics del projecte Camina Pirineus: Xarxa de camins i s’emmarca en el PO FEDER CATALUNYA 2014-2020 – Operació GO03-000662 CAMINA PIRINEUS: xarxa de senders a la carta, l’eina de posicionament ecoturístic de l’Alt Urgell.