Set medallistes olímpics participaran a la Copa del Món de piragüisme de la Seu d’Urgell

El vicepresident de la Diputació de Lleida, Antoni Navinés, acompanyat de l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, i de la representant territorial de l’Esport a Lleida, Alt Pirineu i Aran, Lourdes Ravetllat, han presentat aquest dimecres a la sala de premsa de la Diputació la prova del circuit de la Copa del Món de Canoe Eslàlom en la modalitat de K1 i C1 que se celebrarà a les instal·lacions del Parc de Segre de la Seu d’Urgell entre els dies 3 i 5 de setembre i que comptarà amb la participació de set medallistes olímpics. L’acte ha comptat també amb l’assistència del gerent del Parc del Segre, Francesc Ganyet. Durant la roda de premsa també s’ha presentat la prova de la Copa del Món Extreme Canoe Eslàlom, que serà olímpica a partir dels Jocs de París de 2024.

Es tracta d’una competició en la que participaran 182 palistes de 33 països entre els quals hi haurà els quatre palistes espanyols que, recentment, han participat als Jocs Olímpics de Tokio. Concretament, la basca Maialen Chourraut que es va alçar amb la plata als Jocs de Japó aconseguint la plata en K1 que sumava als seus altres dos metalls olímpics (or a Rio de Janeiro 2016 i bronze a Londres 2012). També participarà el basc Ander Elosegi que compta amb quatre diplomes olímpics, l’últim amb el vuitè lloc a Tokio en la modalitat de C1, i la palista local de la Seu d’Urgell, Núria Vilarrubla, que també en C1 va repetir la posició d’Elosegi al Japó, aconseguint el seu primer diploma olímpic. D’altra banda, també hi prendrà part el segovià David Llorente que va quedar en la desena posició en K1.

Quant a la participació estrangera, està confirmada la participació dels medallistes olímpics, l’australiana Jessica Fox (or en C1 i bronze en K1) i l’eslovè Benjamin Savsek (or en C1). També amb medalla de plata olímpica, prendran part la britànica Mallory Franklin (C1) i l’eslovac Jakub Grigar (K1), a més del bronze en K1 de l’alemany Hannes Aigner.

A més dels mencionats, entre els participants d’aquesta Copa del Món de Canoe Eslàlom, destaquen Joan Crespo i Pau Echaniz (K1), Laia Sorribes i Miren Lazcano (K1), Miquel Travé i Luis Fernández (C1), i Klara Olazabal i Miren Lazkano (C1). En aquest sentit, s’ha manifestat Antoni Navinés, que ha recordat que “33 països d’arreu del món vindran a la Seu d’Urgell i això tindrà una repercussió internacional que, a ningú se li escapa, no només serà esportiva, sinó també econòmica”. D’altra banda, ha felicitat la feina de l’equip organitzador per dur a terme aquesta i totes les competicions que se celebren en aquestes instal·lacions de referència a Europa.

En la mateixa línia s’ha manifestat Jordi Fàbrega, que ha explicat que “només es fan proves d’aquests tipus en cinc llocs del món, i un d’aquest és la Seu d’Urgell. Per tant, podem dir que estem a la Champions, a la primera divisió mundial, per celebrar aquest tipus d’esdeveniments, i per una petita ciutat com la Seu, és de vital importància”.

Lourdes Ravetllat, ha fet incís en que “cal que ens ho agafem com a model, per saber treure el suc del potencial que ens pot arribar a donar un entorn com el Pirineu. Ens ha d’ajudar a créixer com a país, i seguir aquest línia estratègica per intentar formar, des de l’esport base, aquest xarxa d’esportistes d’elit que puguin sorgir des del propi territori”.

Pel que fa a l’Extreme Canoe Eslàlom (CSLX), prendran la sortida en dones Núria Vilarrubla, Miren Lazkano, Olatz Arregui i Laia Sorribes. En homes David Llorente, Joan Crespo, Miquel Travé i Luis Fernández. Aquesta serà la primera competició que se celebra després dels Jocs Olímpics i dona continuïtat a la Copa del Món amb les proves ja celebrades durant el mes de juny a Praga (República Txeca) i la segona a Markkleeberg (Alemanya). La prova que tancarà el circuit serà la de Pau (França) del 10 al 12 de setembre.

L’organització preveu un impacte econòmic d’uns 2 M€ i uns 150 voluntaris ajudaran a que la prova se celebri amb plenes garanties. En total, unes 400 persones, entre esportistes, tècnics, mitjans de comunicació i organitzadors formaran el grup que es mourà durant els tres dies de competició.

El gerent del Parc del Segre, Francesc Ganyet, ha subratllat que “els esportistes que venen diuen que el Parc del Segre és de les instal·lacions en les que se senten més còmodes del món, perquè estan dintre la ciutat, i l’acolliment de la gent de la Seu és molt bona”. Degut a la pandèmia, la prova es farà sense públic presencial, i el desenvolupament de la competició es podrà seguir a través dels canals temàtics esportius, Teledeporte i Esport3 a més d’Eurosport.

Cal recordar que els organitzadors ja tenen concedida una prova d’aquesta competició per l’any 2022 i s’està a l’espera que la Federació Internacional n’atorgui una altra pel 2023, abans que acabi l’any.