La Seu d’Urgell crea un itinerari de papallones al Pla de les Forques

Amb l’objectiu de crear un recurs pedagògic i ecoturístic tant pels urgellencs com pels visitants, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha senyalitzat un itinerari de papallones al Pla de les Forques.

Aquest itinerari s’inicia a la Seu, concretament a la zona de la passarel·la que creua la carretera N-260, al carrer Serradora i arriba fins al mirador del Pla de les Forques, instal·lat la passada primavera en el marc del projecte Camina Pirineus. Aquest camí segueix l’antic camí que unia els nuclis de la Seu d’Urgell i de Calbinyà.

La dificultat de l’itinerari és fàcil segons la metodologia establerta per la Taula de Camins de l’Alt Pirineu. Compta amb un recorregut d’aproximadament 1 quilòmetre i un desnivell de 134 metres.

Al llarg de l’itinerari s’hi pot trobar senyalització referent a la importància de les papallones des del punt de vista faunístic. També hi ha representades les principals espècies generalistes, d’ambients oberts i forestals que hi podem observar.

“Amb aquest itinerari interpretatiu apostem per donar a conèixer les papallones que es poden identificar a la Seu. És el camí on cada any es fa el cens de papallones de la ciutat dins el seguiment dels bioindicadors. D’aquesta manera tothom podrà gaudir del nostre patrimoni natural, tant els habitants de la Seu com la gent que ens visita”, remarca la regidora de Patrimoni Natural de l’ajuntament urgellenc, Núria Tomàs.

Sortida guiada

Precisament, aquest proper dissabte 4 de setembre a les set de la tarda, l’Espai Ermengol organitza una sortida guiada en el marc de “La Seu Naturalment” per donar a conèixer els elements de natura urbana, així com també la creació d’aquest nou itinerari periurbà de papallones. Per tal d’inscriure’s a l’activitat cal fer-ho a través de https://turismeseu.com/rutes/



Papallones, bons bioindicadors

Aquesta actuació s’engloba dins el projecte iniciat recentment de “La Seu Naturalment”, que pretén difondre la natura més urbana de la ciutat. En el marc d’aquest projecte es va editar un mapa ecoturístic que recull 20 elements de natura urbana, com els arbres singulars que hi ha a la Seu d’Urgell, elements de geologia i paisatge, fauna, flora o cel fosc.

Cal recordar que la idea d’aquest itinerari és fruit el Seguiment de Bioindicadors que des de l’any 2008 l’Ajuntament de la Seu està portant a terme. Aquest seguiment consisteix en l’estudi de diversos grups faunístics que són uns bons bioindicadors de l’estat ambiental del municipi on hi destaquen les papallones.

Fruit d’aquest estudi s’ha pogut determinar que la zona del Pla de les Forques és un espai molt divers des del punt de vista dels lepidòpters, ja que s’hi ha pogut inventariar més de 70 espècies diferents, fet que fa que aquest espai natural de la nostra ciutat figuri entre una de les zones més diverses pel que fa papallones respecte als ambients de muntanya mitjana de Catalunya. Aquesta elevada biodiversitat es deu a l’existència d’un mosaic d’ambients, espais oberts i espais forestals que fa que s’hi puguin trobar tant espècies generalistes, espècies d’espais oberts com les típiques d’ambients forestals.

Properament es preveu la plantació d’espècies nutrícies que serveixin d’aliment a les larves de determinades espècies de papallones per tal d’augmentar la biodiversitat de la zona i també per facilitar-ne l’observació.