Entren en vigor les noves tarifes de transport públic amb el nou abonament mensual a 30 euros

Aquest dimecres entren en vigor les noves tarifes per al transport públic. Com a destacat, el preu de la nova T-Mensual, que equipara tot el país i costa 30 euros. Unes noves taxes que busquen atreure usuaris i reduir els desplaçaments en vehicles privats.

Des d’aquest dimecres els usuaris podran anar amb clípol a qualsevol racó del país i les vegades que vulguin per només 30 euros al mes. Aquest és el cost del bitllet T-Mensual amb la nova tarifa.

Abans el preu anava de 70 a 164 euros. La baixada més gran és al Pas de la Casa, que està inclòs en la zona 4. I què suposarà a les butxaques dels usuaris? Doncs un estalvi que oscil·la entre el 57 i el 81%.

També hi ha localitats que canvien de zona i, per tant, també varia el preu del bitllet senzill. És el cas d’Arinsal i la Cortinada, que passen de zona 3 a zona 2 i es redueix el preu de 4,80 a 1,90 euros.

De nou, al Pas de la Casa hi tornarà a haver una disminució considerable. Fins ara anar-hi amb clípol costava 6,35 euros i ara, amb el canvi de zona 4 a zona 3, passa a 4,80.

Uns preus molt més atractius, que busquen traspassar al transport públic persones que fins ara utilitzen el vehicle privat per desplaçar-se.

El darrer any s’ha perdut prop d’un 34% dels usuaris i arran de la crisi sanitària de la Covid-19, les companyies també n’han reduït les freqüències. Ara, el Govern espera incrementar de nou els usuaris i per aquest motiu no es descarta que pugui haver-hi una ampliació dels horaris.