Set persones han patit ferides de diversa consideració en un accident a la carretera N-260, dins del terme municipal de la Seu d’Urgell. El sinistre s’ha produït per una topada entre dos turismes i un camió que transportava gasoil.

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, els fets s’han produït aquest dijous, poc abans de les 4 de la tarda, al quilòmetre 224 de l’Eix Pirinenc, a l’entrada est de la Seu, a prop del municipi d’Alàs. Per causes que es desconeixen, s’ha produït un xoc entre els tres vehicles. El camió no ha patit cap vessament de gasoil, però set dels ocupants dels cotxes i del camió han resultat ferits, tots ells amb pronòstic “menys greu”. Cinc persones han estat traslladades amb helicòpter del SEM a l’Hospital Arnau de Vilanova, a Lleida, mentre que les altres dues han estat portades amb ambulància al Sant Hospital de la Seu.

A causa de l’accident s’ha hagut de tancar provisionalment l’N-260. Posteriorment s’ha donat pas alternatiu, una situació que s’ha mantingut al llarg de la tarda.

Noves cues a l’N-145

Uns problemes que s’han sumat a les retencions i densitat de trànsit que hi ha hagut al llarg del matí i el migdia a la carretera N-145, entre la Seu i Andorra. Al migdia, la cua per accedir al Principat també ha afectat l’N-260 perquè en alguns moments arribava fins a Montferrer. Al vespre també s’ha registrat cues, en aquest cas per sortir d’Andorra tant per Sant Julià de Lòria com per la frontera del Pas de la Casa.