Set centres participen en la primera Jornada de l’Emprenedoria Escolar

Una imatge de la Jornada de l’Emprenedoria Escolar (SFGA)

Set escoles dels tres sistemes educatius del país han participat en la primera Jornada de l’Emprenedoria de la Xarxa d’Escoles Emprenedores i Innovadores d’Andorra. La iniciativa està impulsada pel Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats amb la col·laboració d’Andorra Recerca + Innovació (AR+I). L’objectiu és impulsar la cultura emprenedora als centres educatius d’Andorra, ja sigui consolidant les diverses iniciatives que s’hi desenvolupaven, o bé afavorint la creació de noves propostes.

El secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina considera que eines com la Xarxa afavoreixen l’aparició d’espais de formació en lideratge i ciutadania responsable, no només per mitjà de la celebració de la jornada, sinó també gràcies a altres activitats, com els tallers d’emprenedoria oferts als centres educatius del país el mes d’abril passat. Per aquest motiu, la voluntat del ministeri és que la cartera d’activitats oferta per la Xarxa creixi a partir del curs vinent. A més, de cara a la pròxima edició la Jornada s’avança al mes de març per tal d’afavorir que puguin prendre-hi part el màxim d’escoles i alumnes. Això permetrà que els centres amb ensenyaments postobligatoris no tinguin incompatibilitats de calendari.

“La jornada és el moment que permet compartir experiències, i és un accelerador per tal que els nostres alumnes desenvolupin les habilitats necessàries per a comunicar la seva feina”, ha explicat el secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, que ha assistit a la jornada. A més, ha afegit que “el procés de preparació afavoreix que l’alumnat desenvolupi habilitats transversals, útils per a qualsevol altre camp, a la vegada que treballen en projectes que suposen una contribució al seu entorn”.

La Xarxa d’Escoles Emprenedores i Innovadores està integrada per onze centres dels diferents sistemes educatius presents al país: les Escoles Andorranes de Segona Ensenyança de Santa Coloma, Ordino i Encamp, el Centre de Formació Professional d’Aixovall i de La Massana, Colegio Español María Moliner de La Margineda, Col·legi Sagrada Família, Col·legi Sant Ermengol, Lycée Comte de Foix, Agora International School i British College Andorra.

“Entre les finalitats d’AR+I hi ha la de contribuir a la diversificació econòmica i iniciatives com aquesta encaixen perfectament amb els nostres objectius. Estem molt contents de participar en iniciatives com la d’avui i de contribuir, a través del nostre coneixement, a definir projectes com la xarxa d’escoles emprenedores i innovadores”, ha explicat la gerenta d’AR+I, Marta Domènech, durant l’acte.

La Jornada de l’Emprenedoria s’ha organitzat en dos blocs. Primerament, els alumnes han presentat els seus projectes als assistents de manera plenària, adreçant qüestions com ara la solució de la problemàtica de l’habitatge a Andorra o la recàrrega ecològica d’energia. A continuació, ha tingut lloc una fira amb diferents parades on cada alumne o grup d’alumnes ha presentat la seva iniciativa, entre les quals, activitats de pesca amb experiència gastronòmica inclosa, un lloc web col·laboratiu de cuina o la creació d’una botiga digital.

També ha comptat amb la presència d’emprenedors andorrans per a inspirar als alumnes i reforçar el caràcter educatiu de la jornada. En aquesta edició, a més d’altres professionals que han interactuat amb els alumnes, els fundadors i responsables d’Atelier d’Ars, Elna i Ot Solans, han donat a conèixer la seva iniciativa. ‘Atelier d’Ars’ és una firma de disseny de roba a partir de teixits vintage rescatats d’estocs oblidats, que, a més, fa una aposta clara per la sostenibilitat.

Aquesta acció s’emmarca en les línies estratègiques del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats per al foment de l’emprenedoria, i és un exemple de col·laboració entre els diferents sistemes educatius i tots els seus agents i la resta de teixit social i empresarial del país.