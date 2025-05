Demòcrates d’Escaldes lamenta “la manca de previsió de Gili que ha portat a cancel·lar l’exposició sobre la censura”

Els consellers de Demòcrates + I del Comú d’Escaldes, Anna Garcia, Gemma Bofarull i Gabriel Guerrero (Demòcrates)

Els consellers comunals de Demòcrates + I al Comú d’Escaldes-Engordany, Anna Garcia, Gemma Bofarull i Gabriel Guerrero, lamentem la decisió de la cònsol Rosa Gili de retirar, de manera unilateral, una de les peces incloses en l’exposició ‘La censura és la comissària d’aquesta exposició‘, que va desencadenar en la cancel·lació d’aquesta, poc després de ser inaugurada.

“Respectem la decisió de la cònsol i els seus arguments, però demanem els motius pels quals no hi va haver, prèviament, un control més exhaustiu del contingut de l’exposició ni una planificació rigorosa sobre aquesta, tenint en compte que les obres exposades es coneixien en detall feia ja mesos. El Comú, com a institució, i els consellers pel seu deure de servidors públics, haurien d’haver treballat les possibles repercussions abans de decidir o no decidir tirar endavant amb l’exposició, i demanem que cara exposicions mostres aquesta planificació es dugui a terme”.

Des de Demòcrates afegeixen que “també volem recordar que ha comportat un cost econòmic per al Comú de 30.000 euros aproximadament, el qual ha repercutit negativament en les escaldenques i escaldencs. Els consellers de DA refermem el nostre compromís amb la llibertat d’expressió i la cultura des de totes les seves expressions”.