S’inaugura a Escaldes la plaça de l’Església, un nou espai verd i de convivència per a la ciutadania

La plaça de l’Església, a Escaldes-Engordany (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany ha inaugurat aquesta tarda de dimarts la plaça de l’Església, un nou espai verd i de convivència per a la ciutadania de més de 1.000 metres quadrats. El projecte també inclou un aparcament amb un centenar de places i un mural de grans dimensions d’Escaldes-Engordany, de la il·lustradora catalana Pilarín Bayés. En aquest sentit, la cònsol major, Rosa Gili, ha remarcat que “amb aquesta actuació, el Comú vol continuar dinamitzant la part històrica i oferir un punt d’atracció tant per als residents com per als visitants, reforçant el sentiment de pertinença i donant a conèixer la riquesa patrimonial i cultural de la nostra parròquia”.

El projecte se suma al conjunt d’intervencions que ha realitzat la corporació destinades a transformar aquest entorn. Entre elles destaquen el projecte Caldes, que en breu també s’inaugurarà, la borda Gabriel, Cal Paleta, el mirador de Caldes, la borda del Sumana i els terrenys adjacents i la zona per a vianants del darrer tram de l’avinguda Carlemany. Tot plegat contribueix a “donar vida a aquest espai i a tota la parròquia”, ha manifestat la cònsol major.

Des d’aquest dimarts, a més, la corporació ha instal·lat una food truck a la plaça que estarà oberta de 10 a 13 h i de 15 h a 20 h. La voluntat del Comú és treure a concurs la concessió dels dos locals que també hi ha a la plaça per tal que s’hi pugui instal·lar un bar o un restaurant i contribuir també en donar vida a la zona.