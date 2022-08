S’estrena el Festival de Poesia de Muntanya en el marc de la festa major de la Seu

Tot coincidint amb la festa major de la Seu d’Urgell, aquest cap de setmana s’estrena el Festival de Poesia de Muntanya. El nou certamen, que tindrà lloc al carrer dels Canonges, ha estat impulsat per la llibreria El Refugi, amb el suport de l’Associació Llibre del Pirineu, l’Ajuntament de la Seu i Òmnium Alt Urgell, i es durà a terme en dos dies.

Sota el lema ‘Pirineu, terra de versos’, l’esdeveniment vol posar en valor la poesia feta al Pirineu o bé vinculada a les comarques de muntanya. El programa començarà aquest divendres dia 26 d’agost, a les 7 del vespre, amb un concert del cantautor valencià Feliu Ventura.

El cantant i compositor de Xàtiva repassarà el més destacat de la seva trajectòria, de la qual destaquen treballs com ‘Barricades de paper’, ‘Alfabets de Futur’, ‘Música i lletra’ o el més recent ‘Convocatòria’.

La jornada central serà diumenge 28 i començarà a les 5 de la tarda amb un Micro Obert, organitzat pel Club de Poesia que ha creat El Refugi. Tot seguit, a les 6, s’iniciarà el Recital de Poesia, que encapçalarà l’escriptor, poeta i estudiós peramolí Josep Espunyes, distingit aquest mes passat amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.

També hi intervindran la pallaresa Ivet Eroles (autora de Dones al marge) i el poeta d’Organyà Joan Graell (amb obres com la recentment premiada Alfabet a l’ombra). El cartell el completen Laia Carbonell, Maria Rodó, Martí Sales i Maria Sevilla.

Enric Casasses, baixa d’última hora

L’organització ha comunicat la baixa d’última hora d’un dels noms propis de la poesia catalana contemporània, Enric Casasses, que no podrà ser al festival per motius de salut. Casasses és autor d’una vasta producció tant de poesia com de narrativa, assaig, dramatúrgia i traduccions, i ha rebut diversos prestigiosos premis.

Exposició de micropoemes

Una altra novetat d’última hora és que, tot coincidint amb el festival, aquesta setmana El Refugi ofereix l’exposició ‘Micropoemes amb barret’, a càrrec de Teresa de Perles i Pilar Orgillés.