El SCT intensifica la vigilància a les vies amb més ciclistes per a minimitzar riscos

El Servei Català de Trànsit (SCT) i la Divisió de Trànsit dels Mossos d’Esquadra intensificaran aquest cap de setmana, del 26 al 28 d’agost, la vigilància a les vies amb més presència de ciclistes amb l’objectiu d’augmentar la seguretat viària d’aquest col·lectiu vulnerable de la mobilitat i per a garantir una convivència sense riscos a les carreteres catalanes. Aquests controls també es faran efectius en les diferents carreteres de l’eix pirinenc.

Els controls específics per a prevenir infraccions i conductes temeràries o poc respectuoses cap als vehicles més fràgils del trànsit reforçaran les tasques d’inspecció viària policial per a evitar atropellaments com el de diumenge passat a la C-243c a Castellbisbal en què van morir dos ciclistes.

El dispositiu es realitzarà a les franges horàries més concorregudes pels ciclistes a la xarxa viària catalana, principalment a les primeres hores del matí i també a última hora de la tarda, i cada Àrea Regional de Trànsit (ART) dels Mossos d’Esquadra desenvoluparà aquesta operativa a les zones i vies més transitades per aquests usuaris vulnerables.

En aquest sentit, l’acció policial es desenvoluparà a tot el territori amb patrullatges dinàmics dels Mossos d’Esquadra a través de turismes i motocicletes espiell i altres patrulles logotipades per a detectar infraccions i també per a fomentar una conducció respectuosa.

Les motocicletes espiell de Trànsit són vehicles policials no logotipats i conduïts per agents de paisà que desenvolupen una vigilància del trànsit discreta i no visible per als usuaris que permet detectar conductes temeràries o negligents in fraganti, transmeten així una sensació de vigilància permanent a la xarxa viària. Aquestes dotacions espiell tenen el suport de dotacions uniformades que s’encarreguen de la notificació de les infraccions.

Aquesta intensificació dels controls i de la vigilància viària pretén assegurar la protecció dels ciclistes, garantint que se’ls respecta la prioritat de pas a rotondes i interseccions, que no se’ls avança sense mantenir el 1,5 m de distància lateral. També es vigilarà que no es realitzen avançaments a vehicles amb invasió de carril quan circulen ciclistes en sentit contrari, i que s’utilitza l’enllumenat en túnels utilitzats per ciclistes, entre d’altres infraccions.