El dia 5 de gener se celebren les tradicionals Cavalcades de Reis a Encamp i al Pas de la Casa, una desfilada on els més petits del poble esperen amb fred a les galtes, però amb molta il·lusió als ulls, l’arribada de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient, que amb els seus seguicis de patges i follets arriben per a repartir regals i caramels, i perquè no, carbó als que han estat més entremaliats.

A Encamp, la comitiva Reial desfilarà pels carrers de la vila a partir de les sis de la tarda fins a arribar a la plaça dels Arínsols, i anirà acompanyada dʼuna cercavila. Pel que fa al Pas de la Casa, Ses Majestats arriben en tot terrenys i carrosses fins al Centre Esportiu (on sʼestà celebrant el darrer dia del Saló de la Infància i de la Joventut), després dʼun castell de focs dʼartifici i dʼun descens de torxes per les pistes dʼesquí, que comença, aproximadament, a les sis de la tarda a la pista Directa del Pas de la Casa.