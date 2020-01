2020 ha de ser un any important per al centre històric d’Andorra la Vella. S’hauran de començar a implementar algunes accions del pla estratègic, inclosa la regeneració de l’espai urbà.

El pla estratègic del centre històric preveu que el 2020 es posin en pràctica alguns objectius per a aquesta zona d’Andorra la Vella.

Objectius que s’han definit al llarg del 2019 i que, ara, hauran de ser implementats. Per exemple, la regeneració de l’espai urbà, que inclou millores en l’enllumenat i la neteja.

Però, per aquest any, hi ha previst un projecte cabdal per al futur immediat. Mitjançant el comitè executiu del pla estratègic, integrat pel comú, Andorra Turisme, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis i l’Associació de Comerciats del Centre Històric, la idea és dur a terme iniciatives per captar talent. És a dir, atreure nous inquilins per als locals buits de la zona que aportin respostes creatives i valor afegit al barri.

A nivell comunicatiu, el full de ruta passa per ampliar i consolidar activitats, potenciar la comunicació amb els associats i promoure la difusió de qualsevol iniciativa a través de la web i les xarxes socials.