Seminari, a la Seu, sobre el malbaratament d’aliments

Cartell amb el programa del seminari sobre el malbaratament d’aliments (CCAU)

El proper dimarts, dia 29 d’octubre, a la sala Immaculada de la Seu d’Urgell es farà un seminari pràctic amb el qual es vol incidir en el malbaratament d’aliments a casa i a l’escola, per la qual cosa està adreçat a professionals que treballen en el sector de menjadors escolars i a personal dels centres educatius, però també a famílies i a la societat en general.

El programa arrencarà a les 17:30 hores amb la xerrada Com es treballa el malbaratament als centres educatius de l’Alt Urgell a càrrec de la nutricionista Maria Cerqueda, que presentarà els resultats del curs 2023-24 i les propostes de treball de futur. A continuació, Jordi Tomàs, cuiner i dietista, exposarà propostes pràctiques per a prevenir el malbaratament amb una sessió de cuina en directe i, finalment, hi haurà un espai de debat i de treball de grup.

El seminari és gratuït i cal fer les inscripcions al correu cauc@cauc.cat. Es comptarà amb servei de guarda d’infants que cal sol·licitar amb el mateix correu electrònic (si no n’hi ha petició, no s’oferirà el servei).

L’acció està organitzada pel Consorci Leader GAL Alt Urgell-Cerdanya i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) i compta amb el finançament del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación i de la Unió Europea, en el marc del projecte de cooperació LEADER GUSTUM.