El ministre Casal anuncia que el pressupost global per a les ajudes anuals al sector agrícola i ramader s’incrementa fins als 4M€

A l’esquerra, el ministre Guillem Casal en el lliurament de premis de la Fira concurs del bestiar d’Andorra (SFGA)

El Govern augmenta el suport econòmic al sector agrícola i ramader del país. Així ho ha anunciat aquest diumenge el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, durant la celebració de la Fira concurs del bestiar d’Andorra. Casal ha detallat que, un cop aprovat pel Govern aquest passat dimarts, el Projecte de llei del pressupost per a l’any 2025, contempla un increment del 10% de la partida d’ajudes globals destinades al sector agrícola i ramader. Si el projecte prospera al Consell General, el col·lectiu veurà incrementat en 371.286 euros el pressupost global d’ajudes respecte al d’aquest any 2024, passant a assolir una bossa econòmica global de 4 milions d’euros.

“En només dos anys, si comparem el pressupost que es va liquidar el 2023 i el que el Govern ha pressupostat per al 2025, hem augmentat els recursos directes destinats al sector de gairebé 1,1 milions d’euros, el que equival a un 35% més”, ha detallat Casal. En aquest sentit, el ministre ha apuntat que “seguirem ajudant amb petits gestos que permeten fer grans passos per a donar a conèixer la feina que fa tot el sector”.

El ministre Casal ha detallat que els nous recursos es distribuiran de forma equitativa i sempre premiant les explotacions que millor fan la feina. Així, es preveu ampliar l’ajut a la bonificació al benestar animal per a fer-lo extensiu a les explotacions ramaderes de bestiar oví i equí. A més, es crearà un ajut al cultiu de la trumfa que es produeixi sota el distintiu ‘Trumfa de qualitat controlada d’Andorra’ i a la producció de ‘Mel de qualitat controlada d’Andorra’. Casal també ha explicat que s’ampliaran els ajuts destinats al cultiu de la vinya per a la producció de vi sota el distintiu ‘Vi de qualitat controlada d’Andorra’.

Amb la nova partida pressupostària, també es preveu incrementar lleugerament l’ajut diari que rep el bestiar equí i en particular les eugues de races pesades en concepte de pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya per a poder reconèixer millor l’aportació que aquests animals fan amb el pastoralisme al manteniment de les muntanyes. Finalment, el ministre també ha anunciat que en el marc d’aquestes accions de suport al sector primari el proper any agrari s’eliminaran els contingents a la importació de farratges i aliments concentrats. Una mesura llargament reclamada per part del sector ramader, que tot i no tenir un gran impacte econòmic penalitzava al sector tant en termes de productivitat, com en termes econòmics perquè en funció de les quantitats importades es podia deduir una part de l’ajut que es tenia dret a percebre.

D’aquesta manera, ha apuntat que, un cop sigui aprovat el Projecte de llei del pressupost, s’explicarà en detall quines quantitats i com es farà aquest nou repartiment econòmic, que enguany es focalitza més a potenciar les activitats agrícoles del país i per a afavorir la diversificació del sector primari.





45a edició de la Fira concurs del bestiar

L’anunci l’ha fet el ministre Casal en el marc de la celebració de la 45a edició de la Fira concurs del bestiar d’Andorra que ha acollit l’aparcament de Prada Casadet (antiga plaça de Braus). La Fira concurs del bestiar 2024 aplega ramaders i bestiar d’arreu del territori i permet commemorar la tasca essencial que impulsa el sector, una tasca que és de vital importància per a mantenir l’equilibri mediambiental i produir carn de qualitat i proximitat.

Enguany hi han pres part un total de 32 explotacions ramaderes que hi han exposat 176 caps de bestiar de les espècies bovina, equina i ovina. Altrament, durant la fira també s’ha celebrat el concurs de la Raça Bruna d’Andorra al qual hi han participat 100 exemplars de la raça bovina del país.