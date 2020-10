Selena Soro s’endú el Premi Carlemany per al Foment de la Lectura 2019 amb ‘Misteris de la boira’

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha lliurat aquest dilluns a la tarda el Premi Carlemany per al Foment de la Lectura 2019 a l’autora Selena Soro per la seva obra ‘Misteris de la boira’. Riva ha lloat el format del concurs, més que consolidat amb la novena edició, que permet que alumnes dels tres sistemes educatius del país esdevinguin els actors principals del procés decisori i on es té present que la novel·la guardonada reculli elements que incentiven als lectors joves.

En aquesta experiència 9 joves han compartit les mateixes lectures i han après, amb els seus tutors, a trobar arguments per valorar les diferents obres des d’un punt de vista objectiu i amb criteris literaris.

Els membres del jurat juvenil d’enguany han estat: Jordi Pon Gurguí, Lorena Lobos Gomes, Laia Bossa Gonzalez del Col·legi Sant Ermengol; Zoe Oliveros Diez, Milagros Trentini Herrera, Aleix Navas Sans, de l’Escola Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma; i Luis Andrés Wang, Júlia Albuixech Canut, Kawtar Ayach Khalifi, del Liceu Comte de Foix.

Tots ells han estat assessorats per un consell lector, que en aquesta edició ha estat format l’editora Glòria Gasch i les professores Alèxia Carreras, Mireia Nogué i Marta Manzanares. Per al lliurament d’enguany, ateses les mesures de seguretat establertes, s’ha ajornat per a un futur proper l’oportunitat que els alumnes del jurat puguin intercanviar opinions i punts de vista amb l’escriptora guanyadora i rebre l’obsequi d’agraïment per part del Ministeri de Cultura i Esports per la seva tasca.

La ministra també ha tingut paraules de felicitació per a Soro així com també per a tots els participants en el concurs, que aquesta vegada ha comptat amb la presentació de 12 originals.

Selena Soro s’ha estrenat amb l’obra premiada i ha tingut un record per al jove jurat. “És un orgull absolut que siguin ells qui decideixen que la novel·la val la pena i em satisfà que el públic jove sigui exigent”, ha ressaltat. En relació a l’argument de l’obra, de gènere fantàstic, la periodista i escriptora catalana ha explicat que la idea la va recollir d’un conte que ella mateixa va escriure quan era petita. “El llibre ha nascut d’una mestra que ens va fomentar la lectura, per això m’és encara més especial guanyar un guardó que porta com a títol Premi Carlemany per al Foment de la Lectura”.

El premi Carlemany per al foment de la lectura 2019, convocat pel Govern d’Andorra i Grup 62 a través de l’editorial Columna, té una dotació econòmica de 8.500 euros aportats pel Govern d’Andorra i Grup 62.

Edició del premi 2020

D’altra banda, el Ministeri també ha informat que l’edició 2020 del Premi Carlemany per al foment de la lectura ha efectuat algunes modificacions en les dates a causa de la crisi sanitària. Les bases es van publicar el mes de març passat i el dia 30 de juny es va acabar el termini de presentació d’originals. En aquesta edició també s’han presentat 12 originals. L’editorial Columna ha fet la primera selecció i actualment les obres estan en mans del consell lector. Així mateix, també està previst que entre octubre i novembre el jurat juvenil faci la lectura dels originals seleccionats per poder tenir un veredicte el gener del 2021.