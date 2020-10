Un 10% de les proves a l’Stoplab mòbil d’Encamp donen positiu

L’stoplab itinerant, situat fins ara a Encamp, es trasllada a partir de demà a Escaldes-Engordany, més concretament s’ubicarà al Pavelló del Prat Gran, segons ha informat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, aquesta tarda. Es preveu que romangui durant la pròxima setmana en funcionament cada dia entre les 8 hores i les 20 hores. El telèfon per demanar cita és el 821955. A més, el titular de Salut ha explicat que a l’stoplab mòbil, mentre ha estat situat a Encamp, ha efectuat entre el 8 d’octubre i el 18 d’octubre un total de 1.685 proves, de les quals un 10% han donat un resultat positiu.

D’altra banda, Martínez Benazet també ha explicat les conclusions de l’auditoria de bioseguretat duta a terme al Centre Sociosanitari El Cedre, que indica que tant l’estructura com els circuits que se segueixen al centre sociosanitari, i més concretament a la 5a planta reservada com a àrea COVID, són els correctes. L’informe deixa palès que no s’han observat riscos en la dispersió d’aerosols de l’aire entre l’àrea COVID i les altres plantes. Així, Martínez Benazet, ha afirmat que El Cedre garanteix tots els paràmetres de bioseguretat exigibles. L’auditoria ha estat duta a terme per part de l’experta en bioseguretat, Glòria Cruceta.

246 nous positius

Pel que fa a l’actualització de les dades sanitàries relatives al coronavirus SARS-CoV-2, el ministre ha informat que actualment hi ha 1.288 casos actius de persones malaltes per coronavirus SARS-CoV-2 a Andorra, el que representa 246 nous positius respecte a divendres, dels quals 20 estan ingressats a planta i 9 a UCI de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Així doncs, hi ha un total de 3.623 casos totals des de l’inici de la pandèmia, 2.766 dels quals es corresponen a la segona onada. Es registren 2.273 recuperacions (1.469 lligades a la segona onada) i 62 defuncions.