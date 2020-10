La Seu d’Urgell incorpora dos agents cívics per fer front a la Covid-19

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha incorporat dos agents cívics per reforçar el control de l’evolució del coronavirus a la ciutat. Entre d’altres funcions, aquests tècnics s’encarreguen de fer un seguiment dels casos actius de COVID-19 existents al municipi i d’atendre possibles dubtes o necessitats que tinguin els afectats, en coordinació amb els serveis socials.

L’alcalde de la Seu i president de la Fundació Sant Hospital, Jordi Fàbrega, ha explicat que aquesta nova figura l’han implantat d’acord amb la recomanació feta pel Departament de Salut i que l’objectiu final és reduir al màxim possible l’expansió del coronavirus a nivell local. Fàbrega recorda que ara mateix “fer el confinament correctament és fonamental per poder frenar les cadenes de contagi”. Per això, des de l’hospital urgellenc han afegit a les recomanacions ja conegudes la d’aïllar-se immediatament tan bon punt hi hagi la sospita de contagi, sense esperar a saber si el resultat de la prova PCR és positiu o negatiu.

Els nous agents cívics també s’ocupen de detectar si hi ha incompliments del confinament per part d’alguns dels contagiats i, en aquells casos més greus o reiterats, avisar la Policia Municipal perquè emprengui les possibles sancions, d’acord amb les normatives vigents pel que fa a la prevenció de la malaltia.

Vuit grups escolars aïllats

L’Ajuntament urgellenc també ha informat que aquest dilluns s’ha fet nous cribratges a alumnes i professorat de l’Institut Joan Brudieu, i que demà dimarts se’n farà un altre a l’Escola Albert Vives. A data d’avui ja hi ha vuit “grups bombolla” de centres educatius de l’Alt Urgell que estan confinats pel fet d’haver-s’hi detectat almenys un positiu. Tres d’ells són a l’Escola Pau Claris.

Des del Sant Hospital subratllen que en la majoria d’aquests confinaments no es detecta més positius o bé n’apareixen molt pocs, si bé hi ha excepcions com la d’un d’aquests grups del Pau Claris, en el qual n’han aparegut alguns més. Per això, el complex mèdic ha optat per impulsar un cribratge a tot l’alumnat, davant la sospita que l’origen podria ser en algun positiu asimptomàtic. L’objectiu final és novament “tallar les cadenes de contagi”, explica Jordi Fàbrega.