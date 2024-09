Segueixen denegant la llibertat a l’empresonat pel cas del CBD

La seu de la justícia (SFGA)

El Tribunal Constitucional desestima el recurs d’empara presentat pel jove empresonat pel cas del CBD per vulneració del dret a la llibertat. L’Alt Tribunal considera adequada la denegació de la llibertat de l’acusat. Resol que els arguments del tribunal de corts i la fiscalia són coherents, sense arbitrarietats i equilibrats entre la necessitat de garantir l’exercici de la justícia i el dret fonamental a la llibertat.

Els Constitucional cita, a més, els raonament sobre la importància de la pena de la qual s’acusa el jove, que suposa entre 3 i 6 anys de presó i destaca el risc de fugida que hi pot haver per la manca d’arrelament de l’acusat i la situació laboral temporal en la qual es troba.

A la sentència es recorda, a més, la proximitat del judici per la causa. Per aquest motiu el Constitucional considera que no hi ha vulneració del dret a la llibertat i desestima el recurs d’empara.