La Massana tindrà un centre de dia per a la gent gran gràcies a un conveni amb la Creu Roja

Consell de Comú a la Massana. Foto: Comú

El ple del Consell de la Massana ha donat llum verda, per unanimitat, al conveni amb la Creu Roja per a la creació d’un centre de dia per a la gent gran. La cònsol major, Eva Sansa, ha assegurat que es tracta d’un projecte molt important, ja que s’ampliarà la xarxa de centres de dia de la Creu Roja i permetrà que els padrins de la Massana tinguin aquest servei a la mateixa parròquia.

A més també en podran gaudir els padrins d’Ordino, que tindran el centre de dia més a prop. Les instal·lacions estaran ubicades en un punt molt cèntric, a l’edifici dels Arcs, on també hi ha el Centre de Salut, “per tant, considerem que l’emplaçament és ideal”, ha remarcat Sansa. El Comú de la Massana cedeix l’espai i també assumirà els consums energètics mentre que la Creu Roja habilitarà l’espai i gestionarà el centre. Segons les previsions, el nou centre podria estar en funcionament cap al mes de març o abril.