Definits els horaris de la Lliga Catalana Femenina, en què el Cadí La Seu defensa el títol

La Federació Catalana de Basquetbol ja ha fet públics els horaris de la Lliga Nacional Catalana Femenina, que es disputarà aquest mes vinent a Tarragona i en què el Cadí La Seu defensarà el títol per quart any consecutiu. L’equip urgellenc ha estat el gran protagonista de la competició els darrers anys, atès que ha guanyat les edicions de 2021, 2022, 2023 i 2024, arribant així a un total de set títols nacionals a les seves vitrines sumant els anteriors de 2007, 2015 i 2016.
En aquesta nova edició, a les semifinals el Cadí tindrà un rival difícil com és el Joventut Badalona, una de les revelacions d’aquesta temporada passada en què ha debutat a l’elit arribant tant a la Copa de la Reina com als ‘playoff’ de la Lliga Femenina Endesa. Entre els reforços que ha anunciat el club verd-i-negre hi ha el de la fins ara capitana del Sedis, la base banyolina Júlia Soler. De la seva part, el conjunt d’Isaac Fernández presentarà novament una plantilla força renovada, però que ha pogut mantenir el gruix principal de jugadores nacionals de la darrera campanya.
Aquest partit contra el Joventut es jugarà el dissabte 20 de setembre, a les 4 de la tarda, al Palau d’Esports Catalunya de Tarragona. Just abans (12.30 h), l’Spar Girona jugarà la primera semifinal contra el guanyador de la Lliga Catalana Challenge, que s’haurà decidit pocs dies abans. Els vencedors d’aquests dos partits disputaran la final el dia següent, diumenge 21 (16.30 h). Les entrades ja són a la venda al web inscripcions.tarragona.cat. Tots els partits seran emesos en directe pel canal Esport 3.
Sis equips a la Lliga Catalana Masculina, entre ells el BC Andorra
Pel que fa a la Lliga Catalana Masculina, que també se celebrarà a Tarragona, enguany es jugarà en un format de lligueta de dos grups, en què els tres equips de cada grup s’enfrontaran tots contra tots. El BC Andorra forma part del grup 2 i debutarà el 17 de setembre contra el vigent campió, el Barça. El dia següent, dijous 18, el conjunt pirinenc s’enfrontarà al Joventut, i el dia 19 es trobarà Barça i Penya per a decidir la classificació final. Pel que fa al grup 1, es jugaran els duels Baxi Manresa-Hiopos Lleida (dia 17), Lleida-Girona (dia 18) i Girona-Manresa (dia 19).
En aquest cas els horaris encara estan per definir. Sí que es coneix el de la final, en què els guanyadors dels dos grups s’enfrontaran pel títol el 21 de setembre, al vespre (19.30 h), just després de la final femenina. Per segon any consecutiu, la Lliga ACB tindrà fins a sis membres de la Federació Catalana (un de cada tres equips), una fita que no es veia des del començament dels anys 80.
Calendari de la Lliga Femenina
Tornant al Cadí La Seu, pocs dies després de la competició catalana el primer equip del Sedis ja debutarà a la Lliga Femenina Endesa, de la qual des de fa uns dies ja se’n coneix el calendari 2025-2026. El primer partit de les urgellenques, el 4 d’octubre, serà a casa i contra l’Innova TSN Leganés, que enguany torna a l’elit després que hi havia jugat per primer cop la temporada 21-22.
Tot seguit, l’11 d’octubre faran el primer desplaçament, a la difícil pista del Perfumerías Avenida, i el 18 d’octubre rebrà el campió de les tres darreres lligues, el València. Al llarg de la primera volta el Cadí també rebrà al Palau d’Esports el Baxi Ferrol (7 de novembre), l’Spar Gran Canaria (23 de novembre), el Casademont (3 de desembre) i l’Hozono Glonal Jairis (6 de desembre), Spar Girona (28 de desembre) i el debutant Estepona-Costa del Sol (4 de gener). La primera meitat de la fase regular es completarà amb un nou duel català, a la pista del Joventut Badalona (7 de gener).
A la segona volta, els partits del Sedis com a local seran contra el Kutxabank Araski (10 de gener), Movistar Estudiantes (24 de gener), Perfumerías Avenida (7 de febrer), IDK Euskotren (21 de febrer), Joventut (22 de març) Ensino (8 d’abril) i Lointek Gernika Bizkaia (18 d’abril). L’últim partit serà a Saragossa, contra el Casademont (25 d’abril). Entremig, la visita a la pista de l’Spar Girona tindrà lloc el 14 de febrer.