Segueix l’angoixosa recerca dels dos excursionistes catalans

Recerca dels dos excursionistes perduts des de l’helicòpter (AndorraDifusió)

Nova jornada de recerca dels dos muntanyencs catalans desapareguts a l’Arieja des de dissabte passat i, per tant, ja fa sis dies. Aquest divendres els Bombers d’Andorra estan focalitzant la recerca a la vall d’Incles, en territori del Principat, en una travessa d’esquís, per a descartar la possibilitat que hi siguin.

Membres del Cos han assegurat que la part important del rastreig per tots els refugis ja s’ha fet i que, cada dia que passa, les possibilitats de trobar els dos excursionistes amb vida són menors. Tot i això, no abandonaran l’operació de rescat, però sí que en disminuiran la freqüència.