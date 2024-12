François Bayrou és l’elegit de Macron

François Bayrou serà el nou primer ministre de França (europarl.europa.eu)

El president gal i Copríncep d’Andorra, Emmanuel Macron, ha optat per la figura de François Bayrou per a que esdevingui el nou primer ministre francès arran de la “caiguda” del seu antecessor, Michel Barnier. Bayrou té una dilatada carrera política. Actualment és l’alcalde de Pau (Occitània) i presideix el Moviment Demòcrata, que ell mateix va crear fa encara no vint anys.

Caldrà veure com reaccionen a l’elecció de Macron, tant les forces franceses d’esquerra, com la ultradreta de Marine Le Pen. Tot sembla indicar que tindrà més acceptació que Barnier a qui van fer caure amb una moció de censura fa poc més d’una setmana.

L’escollit havia estat ministre d’Educació als anys 90 del segle passat i, més recentment, François Bayrou va estat al capdavant del Ministeri de Justícia. Per tant, es tracta d’un home de confiança d’Emmanuel Macron.