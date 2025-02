Joves que van prendre part a la segona trobada del Col·lectiu Suport de l’Alt Urgell (CCAU)

Recentment s’ha dut a terme al centre cívic Escorxador de la Seu d’Urgell la segona trobada del Col·lectiu Suport de l’Alt Urgell, un projecte ideat per la comissió de prevenció de violències sexuals a la comarca la qual té com a missió promoure actuacions per a prevenir i detectar actituds i conductes de perill al voltant de la sexualitat i l’afectivitat. La proposta té un doble vessant: beneficiar el jovent a través de la formació, i convertir-los en figures clau en la comunicació i la informació directa per a altres joves en l’àmbit de la salut i el benestar emocional.

Les sessions van començar el 15 de gener i es fan quinzenalment fins a l’abril. Hi prenen part una vintena de joves d’arreu de la comarca que estudien 3r i 4t d’ESO a l’institut Joan Brudieu i a La Salle de la Seu i que s’han unit al col·lectiu per a convertir-se en referents entre els seus grups d’iguals o en edats més joves. La necessitat sorgeix de la problemàtica que suposa l’accés ràpid, sense controls i cada cop més prematur a les pantalles, a les xarxes socials i a les múltiples informacions que aquestes transmeten i que molts cops poden causar un biaix molt gran en les concepcions de què és tenir relacions saludables o quines actituds creen malestar en l’altre, desembocant així en situacions d’abús de poder, d’assetjament o de discriminació.

El projecte, liderat per l’àrea d’Igualtat del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU), l’Oficina Jove i el servei del Barnahus, s’emmarca en una assignatura dita Aprenentatge i servei o Servei comunitari i consta d’unes hores formatives i unes de pràctiques. Durant les hores de formació es decidiran quines accions es materialitzaran a partir del mes d’abril com poden ser tallers educatius, punts d’informació als patis o mediació en espais escolars. Els alumnes que hi participen rebran un certificat conforme han rebut la formació, que els podrà servir per a treballar en un futur en el món del lleure o de la cura a les persones.