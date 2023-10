Alumnes fent un examen (SFGA)

Les inscripcions per a la segona convocatòria de la Prova oficial de batxillerat (POB) 2023 s’obriran el dijous 19 d’octubre i es tancaran el divendres 27 d’octubre. Els candidats interessats hauran de fer la inscripció al Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, demanant cita al +376 743 313.

Pel que fa al calendari de les proves, la primera avaluació se celebrarà del 27 de novembre a l’1 de desembre del 2023 i la segona avaluació serà el 10 i 11 de gener del 2024. Tots els exàmens escrits i orals tindran lloc al Centre de Formació al Llarg de la Vida, situat a l’Edifici de les Columnes d’Andorra la Vella. El ministeri encarregat de l’educació es reserva el dret de canviar l’emplaçament dels exàmens. En aquest cas, s’informarà els candidats per correu electrònic del canvi de lloc.

El dijous 14 de desembre del 2023, a partir de les 12 hores, cada candidat rebrà per correu electrònic el butlletí parcial de qualificacions de la prova POB i l’enllaç per a entrar al formulari i inscriure’s, si ho desitja, a la segona avaluació. El dimecres 24 de gener del 2024, a partir de les 12 hores, l’àrea encarregada dels exàmens oficials enviarà per correu electrònic als candidats que finalitzen el procés d’avaluació, el butlletí final de qualificacions de la prova oficial de batxillerat amb la resolució d’apte o no apte per a obtenir el títol de batxiller. Els candidats en procés rebran, també, aquest mateix dia, un certificat amb les qualificacions assolides en la convocatòria corresponent. Per a més informació, les persones interessades poden consultar l’avís de la convocatòria a la pàgina web www.educacio.ad.