A la recerca de la victòria: BC Andorra-Obradoiro (dissabte 18h)

Imatge del BC Andorra – CB Breogán (club/X)

En quatre partits de lliga a l’ACB, el BC Andorra ha guanyat un sol partit i n’ha perdut tres. No ha estat un inici fàcil, aquesta temporada, per als de Natxo Lezcano: lesions, una plantilla que es va completant pas a pas, un calendari una mica exigent… El desig és que aquest dissabte s’estableixi en la “normalitat”.

Encara que no hi ha rival fàcil a la màxima categoria del bàsquet espanyol, la visita de l’Obradoiro al pavelló del Govern pot arribar en un bon moment. D’entrada, es jugarà a la Bombonera i, a més, l’equip del Principat ve de fer un bon paper a la difícil pista del Barça on només va caure per quatre punts de diferència.

El BC Andorra necessita acoblar-se com a conjunt al més aviat possible i, a partir d’aquí, aprendre’s de memòria els plantejaments tàctics de l’entrenador. Tan de bo, aquest dissabte davant l’Obradoiro, els tricolors ofereixin la versió de l’altre dia contra els blaugrana al Palau. Aquest és el camí.

Els de Lezcano -14ns a la lliga- sortiran a per totes aquest dissabte, 14 d’octubre, a partir de les 18 hores, al pavelló del Govern. Els gallecs, de la seva banda, són a la novena posició havent guanyat 2 encontres i perdut altres 2 en el que va de campionat.