Segon lloc per a Àlex Rius a l’eslàlom FIS de Val Palot

Àlex Rius, aquest dimecres, segon al segon eslàlom de Val Palot (FAE)

Aquest dimecres, Àlex Rius, ha assolit un nou podi per a l’equip nacional masculí en ser segon a l’eslàlom FIS de Val Palot. Rius, que ha acabat amb un crono de 1.23.00, ha finalitzat a només 0.58 del guanyador, l’italià, Federico Liberatore (1.22.42), mentre que ha completat el podi el també italià Federico Fontana, a 1.29 de Liberatore. Rius ha marcat 30.31 punts, a prop dels seus 27 actuals.

Val a dir que, l’esquiador andorrà havia marcat el millor temps a la primera mànega amb 40.42, mentre que a la segona mànega ha fet el cinquè temps.

Per la seva part, Pirmin Estruga ha finalitzat en la 9a posició, amb +3.56, mentre que Xavier Cornella no ha pogut completar la primera mànega en caure durant la baixada.





Fred Beauviel, responsable de l’equip nacional de tècnica: “Un bon dia, però busquem més perquè sabem que estem per a guanyar curses FIS amb l’Àlex. A la primera ha fet el primer temps i a la segona s’havia fet malbé la pista, però eren les mateixes condicions també per a Liberatore. Continuem lluitant. Marxem de dos dies bastant positius, tant aquí a Val Palot com a Bormio”.