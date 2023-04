Secnoa duplicarà la inversió, aquest any, aportant força millores a l’estació d’Ordino Arcalís

El telecabina Tristaina veurà ampliades les seves unitats (Comú d’Ordino)

Després d’assolir una temporada extraordinària, el Consell d’administració de Secnoa ha decidit incrementar la inversió en un milió d’euros més del previst al Pla Director de l’Estació, signat per Secnoa i el Comú d’Ordino. Així, la temporada 2023-2024, es farà una inversió de més de dos milions d’euros per a aconseguir diferents millores que es faran realitat a partir d’aquest estiu.

La primera inversió es concretarà en l’ampliació de la capacitat de transport del telecabina Tristaina, en un 33% amb sis noves cabines al juny. Recordem que el giny, una de les inversions més destacades de la nova etapa de l’estació, consta de vint cabines, però té capacitat per a ampliar-ne fins a trenta-una. La millora del sistema de neu de cultiu és una altra de les accions que es portarà a terme per a la pròxima temporada.

Pel que fa a la qualitat del servei i la millora en l’experiència de l’usuari, a curt termini es farà una ampliació a la zona de debutants dels Planells i de a zona de guixetes. S’instal·laran carregadors elèctrics a la zona d’aparcament, atenent també els criteris de sostenibilitat i reducció d’emissions en compliment de l’Agenda 2030 i dels ODS, segons la política que segueix el Comú d’Ordino quant a sostenibilitat, que aquí es correspon amb l’Objectiu 13 Acció pel clima. Dirigides a tot tipus de públic, les properes setmanes es donaran a conèixer les activitats d’estiu que oferirà l’estació amb la reobertura de la temporada d’estiu, prevista per al tres de juny.

El cònsol major d’Ordino, J. Àngel Mortés, ha mostrat una gran satisfacció per la decisió comunicada d’ampliar les inversions per a la millora de l’estació, segons ha conclòs “un fet que serveix per a ratificar l’encert de la concessió de l’estació”, cinc temporades després de la signatura el juny del 2018.