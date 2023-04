El 39è Festival Andorra Jazz Escaldes-Engordany reuneix, una edició més, músics d’alt nivell

Presentació del 39è Festival Andorra Jazz Escaldes-Engordany (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany ha presentat el cartell del 39è Festival Andorra Jazz Escaldes-Engordany que, a més d’estar farcit de propostes i artistes destacats dins l’escena del jazz, s’amplia un dia més. Un programa que el Comú ha treballat des de dos vessants: involucrant diferents institucions del país per a convertir l’esdeveniment en el festival de tots i donant facilitats perquè tothom pugui assistir en els concerts que tindran lloc entre finals de juny i inicis de juliol.

Tenint en compte, a escala global, l’encariment en les contractacions d’espectacles culturals, el Comú d’Escaldes-Engordany ha pogut tancar els concerts de pagament a un preu de 20 euros (50 euros l’abonament per als quatre concerts que tindran lloc a la sala Prat del Roure) i descomptes interessants per als posseïdors del Carnet jove. Alhora, el Comú compta enguany amb la col·laboració de les ambaixades espanyola i francesa, Andorra Turisme, la Fundació ONCA, i el Museu Carmen Thyssen Andorra amb la voluntat de donar continuïtat i màxima difusió al Festival Andorra Jazz Escaldes-Engordany.

El cartell del 39è festival de jazz es caracteritza per ser variat, equilibrat i potent, destacant la forta presència femenina, no només com a vocalista, sinó també com a instrumentista del gènere jazzístic. D’entre les novetats, cal destacar que per a aquesta edició es realitzarà un homenatge al padrí del festival, Tete Montoliu, amb el concert ‘Tot celebrant Tete / 25 anys sense Tete vs 90 Aniversari’. A més, s’amplien les Andorra Jam Sessions davant l’èxit assolit en les edicions passades, i l’Andorra Jazz Campus fa un salt qualitatiu convidant a músics destacats del gènere.

Les entrades es posaran a la venda demà dimecres 19 d’abril i es podran adquirir a través del web: www.e-e.ad





PROGRAMA 39è FESTIVAL ANDORRA JAZZ ESCALDES-ENGORDANY

Concerts Sala Prat del Roure



Dijous 29 de juny a les 21 h

Michel Portal MP85

Preu: 15 €*

Michel Portal, clarinet i acordió; Bojan Z, piano i teclats; Bruno Chevillon, contrabaix; Nils Wogram, trombó; Lander Gyselinck, bateria





Divendres 30 de juny a les 21 h

Al Di Meola Acoustic Trio ACROSS THE UNIVERSE

Preu: 20 €*

Al Di Meola, guitarra; Randy Brecker, trompeta; Hernan Romero, varis





Dissabte 1 de juliol a les 21 h

Andrea Motis & Marco Mezquida

Preu: 20 €*

Andrea Motis, veu i trompeta; Marco Mezquida, piano.





Diumenge 2 de juliol a les 20 h

Eliane Elias Trio Quietude

Preu: 20 €*

Eliane Elias, veu i piano; Marc Johnson, contrabaix; Satoshi Takeshi, bateria.





ANDORRA JAM

Vestíbul de la sala Prat del Roure

Jam sessions amb Kic Barroc 4et: Kic Barroc, piano – Kike Pérez (Bateria), Brady Linch (Contrabaix), Àlex Murga (Veu) acompanyats per diferents solistes:

. Dijous 29 de juny, 23 h – Kic Barroc 4et + Irene Reig + Èlia Lucas

. Divendres 30 de juny, 23 h – Kic Barroc 4et + Rita Payés

. Dissabte 1 de juliol 23 h – Kic Barroc 4et + Baptiste Herbin i Federica Mosa

. Diumenge 2 de juliol 22 h – Kic Barroc 4et + Baptiste Herbin i Federica Mosa





JAZZ AL CARRER

Cada tarda a la plaça Coprínceps

Dijous 29 de juny, 19 h – Èlia Lucas i Kike Perez Quintet

Kike Pérez, batería; Èlia Lucas, piano; Edu Pons, saxo i clarinet; Pablo Martín, saxo; Héctor Tejedo, contrabaix





Divendres 30 de juny, 19 h – Lucas Delgado Trio amb Rita Payés i Juan Pastor

Lucas Delgado, piano i veu; Rita Payés, trombó i veu; Juan Pastor, contrabaix





Dissabte 1 juliol, 19 h – Tot celebrant Tete / 25 ANYS SENSE TETE vs 90 Aniversari

Laura Simó, veu; Ignasi Terraza, piano; Horacio Fumero, contrabaix; David Xirgu, bateria





Diumenge 2 de juliol, 18 h – Sant Andreu Dixie Band

Sander Theuns, saxos soprano i alt; Pere Company, saxo tenor, clarinet i veu; Luc Martín, trombó; Asier Vázquez, guitarra; Anna Ndiaye, Pau Garcia, piano; Jordi Herrera, Mateu Teixidó, contrabaix; Nils Theuns, bateria; Joan Chamorro, direcció





Dilluns 3 de juliol, 19 h – Geni Barry, Looking Back

Geni Barry, vibràfon, marimba; Joan Chamorro, saxo; Albert Bover, piano; Tom Warburton, baix; Xavi Maureta, batería





Dimarts 4 de juliol, 19 h – Daahoud Salim Quintet. Encuentros

Daahoud Salim, piano; SunMi Hong, batería; Hendrik Müller, contrabaix.





MÉS JAZZ

Diumenge 2 de juliol, a les 11 h, Parc de la Mola

Jazz al parc amb “Jamais deux sans Trois”. Jove formació que combina la chanson française i el swing amb altres ritmes d’abast internacional, al so de dues guitarres i un contrabaix.





Dimecres 5 de juliol, 20 h, Sala Prat del Roure

Jazz Manouche amb Kic Barroc 4et més Baptiste Herbin i Federica Mosa.

Kic Barroc, piano; Kike Pérez, batería; Brady Linch, contrabaix; Àlex Murga, veu; Baptiste Herbin, saxo; Federica Mosa, violí.





Dimecres 5 de juliol, 21:30 h, Sala Prat del Roure

Biréli Lagrène, guitarrista francès de renom mundial presenta el seu nou projecte en solitari amb influències del folklore bavarès, Bach i la música francesa.





Dijous 6 de juliol, 21 h, Sala Prat del Roure.

Khrôma Live, Banda Sonora de l’exposició Univers Khrôma amb la col·laboració de la Fundació ONCA i Museu Carmen Thyssen Andorra





ANDORRA JAZZ CAMPUS

Masterclass amb músics destacats de l’escena del jazz actual per a l’alumnat i professorat de les escoles de música i professionals del país.

Dissabte 1 de juliol, 12 h, vestíbul Sala Prat del Roure

Andorra Jazz Campus amb Laura Simó, Ignasi Terraza, Horacio Fumero, i David Xirgu





Diumenge 2 de juliol, 12 h, vestíbul Sala Prat del Roure

Andorra Jazz Campus amb Andrea Motis & Marco Mezquida