Andorra la Vella: Masterclass de Raquel García Tomás a l’Institut de Música

Raquel García Tomás (Lluc Queralt)

La compositora barcelonina, Raquel García Tomás, oferirà demà dimecres, 19 d’abril, una masterclass sobre composició musical als alumnes de Cicle Mitjà de l’Institut de Música. Raquel García Tomás és una compositora especialitzada en la creació interdisciplinar i doctorada al Royal College of Music de Londres. Ha estat guardonada amb el Premi Nacional de Música l’any 2020 i els seus projectes inclouen col·laboracions amb English National Ballet, la Royal Academy of Arts o el Dresdner Musikfestspiele, entre d’altres.

En l’actualitat (març 2023) ha estrenat la seva òpera, Alexina B, al Gran Teatre del Liceu, a Barcelona. La masterclass serà de les 17:45 a les 19 hores, a l’aula Bach de l’Institut de Música. A les 19:30 hores es durà a terme un col·loqui obert al públic.





RAQUEL GARCÍA TOMÁS (Barcelona, 1984)

Compositora especialitzada en creació interdisciplinària doctorada al Royal College of Music de Londres. Dins els seus projectes més destacats es troben creacions conjuntes amb l’English National Ballet, la Royal Academy of Arts o el Dresdner Musikfestspiele.

El 2020 va estar guardonada amb el Premi Nacional de Música “pel caràcter interdisciplinari, innovador i arriscat d’un llenguatge compositiu singular i propi”. El 2017, va rebre el Premi El Ojo Crítico de Música Clásica de RTVE “per l’originalitat dels seus plantejaments i per l’ús i combinació del llenguatge compositiu amb llenguatges tecnològics i audiovisuals”.​

Al llarg de la seva carrera, la seva música ha estat interpretada a sales com l’Auditori, el Palau de la Música Catalana, el Teatre Lliure, el Teatre Nacional de Catalunya, l’Auditorio Nacional de Música, el Palau de la Música de València, l’Auditorio de Zaragoza, el Teatro Español, Teatros del Canal, el Teatro de la Zarzuela o l’Auditorio 400 del Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofía.

En l’àmbit internacional, les seves obres s’han interpretat a Berlín, Dresden, Karlsruhe, Stuttgart, Huddersfield, Amsterdam, Luxemburg, Budapest, Viena, Orleans, Lió, Basilea, Lausana, Porto, Edimburg, Nagoya, el Caire, Rosario, Buenos Aires i especialment a Londres, on va residir sis anys.

Raquel ha rebut encàrrecs i ha col·laborat amb la London Sinfonietta, l’Oslo Sinfonietta, Phace Ensemble, l’Ensemble Contemporani de l’Orquestra de Cadaqués, la Jove Orquestra Nacional d’Espanya, l’Orquestra Simfònica de Madrid, l’Orquestra Camera Musicae, SIGMA Project, Experimental Funktion, CrossingLines Ensemble, Ensemble Sonido Extremo, Cosmos Quartet, Barcelona Clarinet Players, Barcelona Reed Quintet, BCN216 i PluralEnsemble, entre d’altres.​

Dins del marc de creació operística, ha treballat a DIDO Reloaded (2013), produïda per Òpera de Butxaca i Nova Creació, i ha estat guardonada, gràcies al projecte Go, ÆNEAS, go!, amb el Berliner Opernpreis’14 de la Neuköllner Oper de Berlín. El 2015, va estrenar disPLACE – Història d’una casa (llibret d’Helena Tornero i direcció escènica de P. Pawlik) al festival vienès MusikTheaterTage Wien, òpera que es va reinterpretar als Teatros del Canal dins de la programació del Teatro Real de Madrid 2016/17.

A la temporada 2017/18, compon el monodrama Balena blava (text de Victòria Szpunberg) per a actriu, orquestra, cor i electrònica que s’estrena al Teatre Nacional de Catalunya sota la direcció escènica de Xavier Albertí i direcció musical d’Edmon Colomer. El 2018, crea l’òpera bufa Je suis narcissiste juntament amb H. Tornero i M. Pazos, que s’estrena dins de la programació general de les temporades 2018/19 del Teatro Real de Madrid, el Teatro Español i el Teatre Lliure. Aquesta òpera va estar nominada als International Opera Awards 2020 (categoria de World Premiere), als Premis Max en tres categories i va ser guardonada amb un Premi Alícia de l’Acadèmia de la Música Catalana en la categoria Interdisciplina.