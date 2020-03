Els presidents de les 55 federacions membre de la UEFA s’han reunit aquest migdia per videoconferència. Han considerat que les competicions s’hauran d’acabar abans de final de juny. En el cas de la lliga andorrana, la federació ha comunicat que aquesta data serà abans del 21. Malgrat marcar la data límit, no han confirmat quan es reprendrà la competició que ara per ara lidera l’Inter d’Escaldes.

En clau de selecció, els dos amistosos organitzats contra Moldàvia i les illes Fèroe a final d’aquest mes es disputaran al juny. La sub-21 també es veurà afectada pels canvis, atès que els dos compromisos del Preeuropeu contra Àustria i Anglaterra s’han ajornat fins al juny.

Precisament, aquesta modificació de calendari també ha tingut una afectació clara en el gran esdeveniment futbolístic de l’estiu, l‘Eurocopa 2020. Els presidents de les federacions han decidit ajornar la competició fins al 2021 mantenint les dotze seus. A més, la final de la Champions s’ajorna al 27 de juny i tres dies abans arribarà la final de l’Europa League.