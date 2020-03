El ministre Portaveu, Eric Jover, ha informat de la decisió del Govern d’ajustar el Decret d’aturada d’algunes activitats a les quals s’havia limitat el funcionament, després d’haver detectat la seva vinculació amb activitats essencials. D’aquesta manera estaran en funcionament les activitats d’assajos i anàlisis tècniques, així com els laboratoris d’anàlisis clínics, d’anatomia patològica i similars. També estaran en funcionament, el comerç al detall d’articles de drogueria, el comerç a l’engròs articles de neteja, el comerç a l’engròs de productes farmacèutics així com els intermediaris de comerç de combustibles i el comerç a l’engròs de combustibles que fan abastiment a les benzineres.

En el cas concret dels treballadors del sector de la neteja, tot i que les mesures higièniques són molt importants en una situació com l’actual, si en un domicili hi ha persones confinades en cap cas hi han d’anar. El Govern insisteix que els empresaris han de posar a disposició dels treballadors totes les mesures de seguretat corresponents.

La policia ha obert dues actes més a establiments que no complien el que marca el decret, en vigor des d’avui. L’executiu també ha avisat que es podrà sancionar les persones que vulnerin la llei de salut pública.

El Portaveu també ha recordat que el Servei d’Atenció a l’Empresa, que habitualment desenvolupa la seva activitat a l’Edifici del Prat del Rull, només atendrà amb cita prèvia, trucant al 180. També es recorda que el Servei de Tràmits estarà obert de les 8 hores a les 14 hores i s’atendrà únicament amb cita prèvia, trucant al telèfon 150 o través del correu info.tramits@govern.ad.

Jover també ha informat que el Govern ha aprovat aquest dimecres un Decret que suspèn les licitacions públiques en el sector de la construcció, a causa de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

D’aquesta manera, ateses les mesures adoptades per contenir l’expansió de la COVID-19, les quals exigeixen la pràctica aturada de tota activitat que no sigui estrictament imprescindible, se suspenen totes les licitacions públiques en curs de l’àmbit de la construcció: execució d’obres, redaccions de projectes, direccions d’obra o els controls de qualitat.

Quan sigui possible, s’aixecarà la suspensió i la consegüent represa de les licitacions suspeses. En aquell moment es publicarà el nou termini de presentació de proposicions i d’obertura pública, per a cada licitació.

Martínez Benazet insisteix en que el confinament és la millor mesura de contenció de la propagació

Per la seva part, el titular de Salut, Joan Martínez Benazet, ha explicat que s’està treballant en habilitar una zona de cribratge a l’antic tanatori de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, que té accés pel soterrani, per a aquells pacients amb patologies respiratòries. Aquest servei s’afegeix a l’atenció sanitària actual que ofereixen els metges referents de capçalera i a l’atenció a l’Hospital pel COVID-19.

Martínez Benazet ha insistit en què les mesures decretades pel Govern tenen l’objectiu de protegir la salut de la població, especialment la que està en risc, i dels professionals sanitaris. L’estratègia, ha afegit, se centra a intentar aturar la corba de contagis de la malaltia. A hores d’ara a Andorra segueixen confirmats 39 pacients per COVID-19 i hi ha 25 casos pendents de diagnòstic.

El 188 acumula 5.219 trucades des de la seva posada en funcionament

En la compareixença de premsa d’aquest migdia, s’ha informat que entre les 20h d’ahir i les 12 h d’avui s’han rebut 632 trucades. El total consultes acumulades des de la seva posada en funcionament és de 5.219. Les preguntes més freqüents durant les ultimes hores estan relacionades amb el cessament de l’activitat i quines son la tipologia d’empreses que han d’estar tancades, quines de guàrdia i quines obertes.